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Спорт
7 апреля 2022, 09:39

Российским атлетам запретили участие в Бостонском марафоне

  Юлия Пастух
Легкоатлеты.

Спортсменам вернут взносы. Фото: пресс-служба ВФЛА

Бостонская легкоатлетическая ассоциация заявила о введении запрета на участие в Бостонском марафоне – 2022 гражданам, проживающим на данный момент на территории России и Белоруссии.

По заявлению организации, данная мера не распространяется на участников, не проживающих в России или Белоруссии. При этом они не смогут соревноваться под флагами этих стран. Исполнительный директор ассоциации Том Грилк считает, что "необходимо сделать всё возможное, чтобы выразить поддержку народу Украины". С учётом санкционных ограничений организация намерена возместить взносы спортсменам, которым отказали в участии. Российские и белорусские флаги не будут признаваться на мероприятиях ассоциации "до дальнейшего уведомления", передаёт Коммерсантъ.

Напомним, в середине марта международная федерация университетского спорта отстранила спортсменов из России и Республики Беларусь от соревнований и мероприятий FISU как минимум до конца года. Это связано с ситуацией на Украине.

Областная газета Свердловской области

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