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Спорт
7 апреля 2022, 10:50

Всероссийская федерация волейбола подала иск на 80 млн долларов за отменённый чемпионат мира

  Юлия Пастух
Волейболисты

Собраны все расходы, взносы за участие. Фото: Евгений Ячменёв

Всероссийская федерация волейбола подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием возместить $80 млн за отменённый чемпионат мира. Матчи должны были пройти в том числе в Екатеринбурге.

По словам генерального секретаря ВФВ Александра Ярёменко, собраны все расходы, взносы за участие. Важно теперь получить юридическую поддержку, что непросто в связи с проблемами с оплатой работы юристов — платежи не проходят, пишет ТАСС.

Как ранее писала "Областная газета", в феврале Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о том, что чемпионат мира по волейболу среди мужчин перенесён из нашей страны. Матчи турнира должны были пройти в 2022 году в 10 городах, включая Екатеринбург.

Областная газета Свердловской области

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