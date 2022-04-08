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8 апреля 2022, 18:10

Пятьдесят на пятьдесят

Сергей Чернышев (на фото) выиграл золотую медаль на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года

Сергей Чернышёв (на фото) выиграл золотую медаль на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года. Фото: BugWarp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году будут полностью сбалансированы по гендерному признаку. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о квалификационных критериях Игр, а также утвердил спортивную программу, в которую вошло 32 вида.

МОК стремился сделать гендерно равными и Игры в Токио, которые прошли в 2021 году. Тогда процент женщин-участниц составил 47,8. Перед Олимпиадой в Париже были скорректированы некоторые дисциплины, в частности весовые категории в боксе и в тяжелой атлетике, поэтому в 2024 году процент участников будет равный – 50 на 50.

МОК приводит следующие цифры: участие в летней Олимпиаде 2024 года примет более 10 300 спортсменов и спортсменок в 32 видах спорта. Будет разыграно 329 комплектов наград за 19 дней. Старт соревнований запланирован на 24 июля, а открытие – через два дня, 26 июля. Закрытие пройдет 11 августа. В Международном олимпийском комитете акцентируют: расписание спланировано таким образом, чтобы все атлеты смогли принять участие в торжественных церемониях.

Для спортсменов, особенно молодых, посетить церемонию открытия или закрытия – важно. Это эмоции, которые запоминаются буквально на всю жизнь. Но часто сетка соревнований на Олимпиадах сделана так, что многие участники из-за графика пропускают торжественные церемонии. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука из Свердловской области Ксения Перова вспоминала в беседе с «ОГ», что в Рио-де-Жанейро в 2016 году не попала на открытие как раз по этой причине.

– Перед самим открытием у нас прошел первый тур. Тренеры приняли решение не вести нас на открытие. Мы жили не в Олимпийской деревне, а все автобусы на открытие отходили из нее. Соревнования закончились в четыре, автобусы уехали в пять. Но я была на открытии Игр в Лондоне. На самом деле это очень долгое и изнурительное мероприятие – сборные стран ждали своей очереди четыре часа… Но зато такие эмоции! Один раз – и на всю жизнь, – вспоминала спортсменка.

На исполкоме также были утверждены квоты на четыре дополнительных вида спорта, которые будут представлены в Париже. МОК, напомним, продолжает свой план по внедрению новых видов на каждые летние Игры. В Токио это были серфинг, скалолазание, скейтборд, каратэ и бейсбол. Оргкомитет предстоящей летней Олимпиады оставил в программе первые три, добавив один свой – брейкинг (он же брейк-данс).

Спортивное скалолазание, как и ожидалось, теперь разделено на два вида – скорость и боулдеринг плюс трудность. Квота на всё – по 34 мужчины и женщины. В Токио был один вид, объединяющий три дисциплины скалолазания – многоборье. Участников было всего 40 (по 20 мужчин и женщин). Дисциплины скейтбординга и серфинга остались без изменений.

В брейк-дансе примут участие по 16 мужчин и 16 женщин. 32 человека разыграют по одному комплекту наград. Похожая схема была на юношеских олимпийских играх в 2018-м. Участники сходились в «баттлах» – парных выступлениях. Судьи ставили свои оценки, подсчитывался специальный коэффициент и определялся лучший. Вполне себе художественная дисциплина, в которой тогда победил россиянин Сергей Чернышёв.

Более того, чтобы показать зрителям, что брейк-данс может быть полноценной частью Олимпийских игр, в МОК решили провести специальный четырехдневный турнир-фестиваль. Он объединит «молодые» дисциплины – скалолазание, скейтбординг, брейк-данс и ВМХ-фристайл. Так, с марта по июнь 2024 год состоятся три четырехдневных турнира, в рамках которых представители этих видов на одной площадке поборются за путевки в Париж.

«Привлекая лучших спортсменов из этих четырех видов к участию в серии квалификационных соревнований, которые объединят в крупных городах спорт и культуру, мы рассчитываем повысить узнаваемость и подчеркнуть большие достижения спортсменов на пути к Парижу-2024», – говорится в заявлении президента МОК Томаса Баха.

  • Опубликовано в №62 от 09.04.2022 
Областная газета Свердловской области
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