Пятьдесят на пятьдесят

Сергей Чернышёв (на фото) выиграл золотую медаль на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года. Фото: BugWarp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году будут полностью сбалансированы по гендерному признаку. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о квалификационных критериях Игр, а также утвердил спортивную программу, в которую вошло 32 вида.

МОК стремился сделать гендерно равными и Игры в Токио, которые прошли в 2021 году. Тогда процент женщин-участниц составил 47,8. Перед Олимпиадой в Париже были скорректированы некоторые дисциплины, в частности весовые категории в боксе и в тяжелой атлетике, поэтому в 2024 году процент участников будет равный – 50 на 50.

МОК приводит следующие цифры: участие в летней Олимпиаде 2024 года примет более 10 300 спортсменов и спортсменок в 32 видах спорта. Будет разыграно 329 комплектов наград за 19 дней. Старт соревнований запланирован на 24 июля, а открытие – через два дня, 26 июля. Закрытие пройдет 11 августа. В Международном олимпийском комитете акцентируют: расписание спланировано таким образом, чтобы все атлеты смогли принять участие в торжественных церемониях.

Для спортсменов, особенно молодых, посетить церемонию открытия или закрытия – важно. Это эмоции, которые запоминаются буквально на всю жизнь. Но часто сетка соревнований на Олимпиадах сделана так, что многие участники из-за графика пропускают торжественные церемонии. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука из Свердловской области Ксения Перова вспоминала в беседе с «ОГ», что в Рио-де-Жанейро в 2016 году не попала на открытие как раз по этой причине.

– Перед самим открытием у нас прошел первый тур. Тренеры приняли решение не вести нас на открытие. Мы жили не в Олимпийской деревне, а все автобусы на открытие отходили из нее. Соревнования закончились в четыре, автобусы уехали в пять. Но я была на открытии Игр в Лондоне. На самом деле это очень долгое и изнурительное мероприятие – сборные стран ждали своей очереди четыре часа… Но зато такие эмоции! Один раз – и на всю жизнь, – вспоминала спортсменка.

На исполкоме также были утверждены квоты на четыре дополнительных вида спорта, которые будут представлены в Париже. МОК, напомним, продолжает свой план по внедрению новых видов на каждые летние Игры. В Токио это были серфинг, скалолазание, скейтборд, каратэ и бейсбол. Оргкомитет предстоящей летней Олимпиады оставил в программе первые три, добавив один свой – брейкинг (он же брейк-данс).

Спортивное скалолазание, как и ожидалось, теперь разделено на два вида – скорость и боулдеринг плюс трудность. Квота на всё – по 34 мужчины и женщины. В Токио был один вид, объединяющий три дисциплины скалолазания – многоборье. Участников было всего 40 (по 20 мужчин и женщин). Дисциплины скейтбординга и серфинга остались без изменений.

В брейк-дансе примут участие по 16 мужчин и 16 женщин. 32 человека разыграют по одному комплекту наград. Похожая схема была на юношеских олимпийских играх в 2018-м. Участники сходились в «баттлах» – парных выступлениях. Судьи ставили свои оценки, подсчитывался специальный коэффициент и определялся лучший. Вполне себе художественная дисциплина, в которой тогда победил россиянин Сергей Чернышёв.

Более того, чтобы показать зрителям, что брейк-данс может быть полноценной частью Олимпийских игр, в МОК решили провести специальный четырехдневный турнир-фестиваль. Он объединит «молодые» дисциплины – скалолазание, скейтбординг, брейк-данс и ВМХ-фристайл. Так, с марта по июнь 2024 год состоятся три четырехдневных турнира, в рамках которых представители этих видов на одной площадке поборются за путевки в Париж.

«Привлекая лучших спортсменов из этих четырех видов к участию в серии квалификационных соревнований, которые объединят в крупных городах спорт и культуру, мы рассчитываем повысить узнаваемость и подчеркнуть большие достижения спортсменов на пути к Парижу-2024», – говорится в заявлении президента МОК Томаса Баха.