"Матч ТВ": российские призёры Олимпиады в Пекине получат деньги вместо автомобилей

По итогу Олимпийских игр в Пекине российские спортсмены взяли 32 медали. Фото: сайт Олимпийского комитета России

Российские призёры зимних Олимпийских игр в Пекине получат денежную компенсацию вместо машин. Это связано с тем, что в текущей ситуации иностранные производители не могут предоставить необходимое количество автомобилей нашим спортсменам, сообщает "Матч ТВ".

Помимо денежной компенсации спортсмены получат от Правительства РФ ранее гарантированные выплаты: 4 млн рублей за золото, 2,5 млн рублей за серебро и 1,7 млн рублей за бронзу.

Отмечается, что журналисты телеканала направили запрос в Фонд поддержки олимпийцев России. Следим за ситуацией.

Напомним, по итогу Игр российская команда стала второй по количеству завоёванных медалей. Спортсмены взяли 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых), обновив национальный рекорд.