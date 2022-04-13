Снег на руку

Комплекс «Аист» открывал международный кубковый сезон в 2021 году. Фото: Владимир Мартьянов

Рейс-директор Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро ПЕРТИЛЕ сообщил, что соревнования в Нижнем Тагиле в следующем сезоне пока отменять не планируют.

Сандро Пертиле дал интервью главному редактору польского портала Skijumping.pl Тадеушу Мечински, где сказал следующее: «Это вызов [для Международной федерации лыжного спорта – FIS] найти место, где достаточно снега в середине ноября. Раньше мы стартовали в Висле (Польша), но это было экстремально, сложно подготовить хорошие условия. В прошлом сезоне был идеальный старт в России, Руке (Финляндия) и Висле. Все участники позитивно отзывались о таком начале. И если мы не сможем начать новый сезон в России, то нет смысла идти на риск и планировать где-то еще. Пока мы не планируем заменять этап в России».

Трамплины в Нижнем Тагиле 20 и 21 ноября 2021 года впервые в истории открывали международный сезон. Спустя неделю Кубок мира стартовал на Урале и у женщин. Во многом это было связанно с тем, что на европейских трамплинах в ноябре еще нет подходящих условий как по снегу, так и по температуре.

Женщины должны были соревноваться в Нижнем Тагиле еще и в конце марта 2022 года на туре «Синяя птица». Но из-за событий на Украине все соревнования под эгидой FIS в России отменили. Позднее Международная федерация отстранила российских спортсменов до конца сезона. На вопрос об участии россиян в соревнованиях Сандро Пертиле отметил, что нужно подождать несколько недель.

FIS обычно публиковала проект календаря нового кубкового сезона как раз в апреле. На сайте организации говорится, что «рамки» календаря утверждены и теперь будут рассматриваться техническими комитетами, а затем советом Федерации. Немецкая телевещательная компания ARD на своем сайте пишет, что Нижний Тагил присутствует в проекте. Мужской старт запланирован на 19–20 ноября, а женский – на 3–4 декабря. По всей видимости, Международная федерация лыжного спорта вновь планирует открывать кубковый сезон на Урале.

Календарный план должен быть утвержден на конгрессе FIS в мае.

12 апреля в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Президентом организации на третий срок переизбрали Дмитрия Дубровского. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт стал вице-президентом федерации.