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Спорт
13 апреля 2022, 20:56

Минспорта: 65% свердловчан регулярно занимаются физкультурой

  Юлия Пастух
Баскетбол

81% взрослых уральцев занимается спортом самостоятельно. Фото: Алексей Кунилов

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области посчитало количество занимающихся спортом уральцев. В опросе приняли участие 5 тысяч человек.

Согласно социологическому исследованию, регулярно занимаются физической культурой и спортом 65% уральцев, из них 47% занимаются 1-4 раза в неделю, 18% — 5-7 раз в неделю. 81% взрослых граждан занимается спортом самостоятельно.

Условиями для занятий спортом в высшей или средней степени удовлетворены 70% жителей области. Чаще всего позитивные оценки (71%) дают жители территорий, где проживают от 40 до 100 тысяч человек.

"Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев не раз говорил, что Свердловская область должна быть территорией спорта, здорового образа жизни и активного долголетия. Для этого у нас строится инфраструктура, проводятся соревнования различного уровня, поддерживается фитнес-индустрия, которая позволяет заниматься как профессионалам, так и любителям. И мы видим, что спорт и систематические занятия физической культурой становятся неотъемлемой частью жизни уральцев", — заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Областная газета Свердловской области

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