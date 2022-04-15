Президента ФК "Урал" оштрафовали на 150 тысяч за оскорбление судьи

В случае повторного нарушения условная дисквалификация станет уже реальной. Фото: Галина Соловьёва

Комитет по этике Российского футбольного союза условно дисквалифицировал и оштрафовал президента ФК "Урал" Григория Иванова до конца сезона. Причиной тому стало оскорбление в адрес судьи.

Информация опубликована на сайте РФС.

"Мы рассмотрели высказывание президента ФК "Урал" Григория Иванова после матча с ЦСКА. Комитет счёл их оскорбительными, оштрафовал Иванова на 150 тыс. рублей и условно дисквалифицировал до конца сезона 2021–2022", — говорится в сообщении.

В случае повторного нарушения условная дисквалификация станет уже реальной, а президент клуба не сможет находиться на бровке во время матча своей команды. Как сообщают СМИ, Григорий Иванов назвал судью Игоря Панина "козлом".

Отметим, что следующий матч "Урала" состоится завтра в 16:30 в Санкт-Петербурге — уральцы выйдут на поле против "Зенита".