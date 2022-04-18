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Спорт
18 апреля 2022, 13:29

Свердловская спортсменка стала пятикратной чемпионкой РФ по скалолазанию

  Юлия Пастух
Виктория Мешкова.

Фото: Федерация скалолазания России

Спортсменка из Екатеринбурга Виктория Мешкова защитила титул пятикратной чемпионки России, взяв золото в дисциплине "лазание на трудность". Чемпионат проходил в Воронеже.

В финале спортсменке удалось преодолеть практически всю трассу. Чемпионский результат – 44 перехвата. Виктория Мешкова в пятый раз стала чемпионкой страны в лазании на трудность. Это звание она удерживает уже 3 года подряд, сообщает Федерация скалолазания России в своём telegram-канале.

Серебряным призёром состязания стала Алёна Красовская из Челябинской области. Третье место заняла Динара Фахритдинова из ЯНАО.

Областная газета Свердловской области

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