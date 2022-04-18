Свердловская спортсменка стала пятикратной чемпионкой РФ по скалолазанию

Фото: Федерация скалолазания России

Спортсменка из Екатеринбурга Виктория Мешкова защитила титул пятикратной чемпионки России, взяв золото в дисциплине "лазание на трудность". Чемпионат проходил в Воронеже.

В финале спортсменке удалось преодолеть практически всю трассу. Чемпионский результат – 44 перехвата. Виктория Мешкова в пятый раз стала чемпионкой страны в лазании на трудность. Это звание она удерживает уже 3 года подряд, сообщает Федерация скалолазания России в своём telegram-канале.

Серебряным призёром состязания стала Алёна Красовская из Челябинской области. Третье место заняла Динара Фахритдинова из ЯНАО.