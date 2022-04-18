На брусья в болезни. Давид Белявский заболел на чемпионате России, но выиграл золото

Давид Белявский. Фото: Е.Михайлова/Федерация спортивной гимнастики России

Свердловский гимнаст Давид БЕЛЯВСКИЙ стал чемпионом России в упражнении на параллельных брусьях. Простуда помешала Давиду бороться за другие награды в Казани, но свой шанс на золото он использовал. Последний раз брусья покорялись уральскому спортсмену на чемпионате страны в 2016 году.

На чемпионат России приехали сильнейшие гимнасты – олимпийские герои Токио Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский. Выступили молодые таланты – Кирилл Прокопьев, Виктор Калюжин, Даниел Маринов. Обычно российский чемпионат определял расклады сборной на предстоящие мировые соревнования, но наши гимнасты пока что по-прежнему отстранены Международной федерацией гимнастики от стартов под своей эгидой. Хотя иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) наша федерация уже подала, и он был зарегистрирован.

Давид Белявский еще в квалификации местами выглядел неуверенно. Причина вскрылась потом: по приезде в Казань спортсмен почувствовал недомогание и симптомы простуды.

– Я и сейчас полностью не выздоровел, еще чувствуется, что-то «сидит» во мне, – рассказал корреспонденту «Облгазеты» Давид Белявский. – После приезда в Казань, на второй, третий день возникли симптомы простуды. Я боялся усугубить ситуацию, поэтому принял решение не выступать в финале многоборья.

В квалификации Давид остановился на седьмой строчке. А финал уже наблюдал с трибун. Многоборье выиграл партнер по сборной, олимпийский чемпион Артур Далалоян, хотя к решающей стадии подошел только третьим и допустил несколько ошибок. Ими не смог воспользоваться молодой гимнаст Виктор Калюжин, хотя квалифицировался первым. Артур Далалоян после многоборья решил сняться с соревнований (писали, что в финале стер руки в кровь).

С Виктором Калюжиным предстояло бороться и Давиду Белявскому. Свердловский спортсмен «зацепил» свой шанс на брусьях, пропустив финалы других видов, в частности, упражнение на коне, в котором в прошлом году выиграл как раз на чемпионате России. На брусьях Давид набрал 14,556 балла. Он действовал, как говорят, на опыте. Во-первых, Белявский однажды уже выступал больным аж в финале чемпионата мира, а во-вторых, решил показывать старую, уже известную программу. Выполнил ее чисто и в итоге обошел чемпиона мира в команде Владислава Поляшова (14,000), у которого была почти такая же база сложности. Поляшов стал третьим, а серебро выиграл Виктор Калюжин (14,400). Спортсмен, который почти на десять лет младше Давида Белявского, сделал все четко, на высоком уровне, но не хватило той самой сложности.

– Все равно состояние в финале было не лучшее, а для новых элементов нужна большая концентрация, поэтому я не стал рисковать. Скорее даже из-за возможности травмы, – пояснил «Облгазете» Давид. – В итоге мне удалось победить за счет базовой стоимости и чистоты исполнения. С Виктором после выступление не стали это обсуждать, поздравили друг друга и все.

А может, свою роль сыграла и поддержка. К Давиду в Казань приехал целый десант – жена, дочь и бабушка были на трибунах, болели за него. На церемонию награждения гимнаст взял с собой маленькую дочь Алисию и повесил ей медаль на шею. Для Давида Белявского на чемпионате страны эта первая медаль на брусьях с 2016 года. Притом что до этого он выигрывал в этой дисциплине с 2012-го каждый год. Эта медаль на параллельных брусьях для Давида шестая.

– Я при такой поддержке семьи чувствую ответственность за результат. Всегда рад, когда они приезжают и всегда, конечно, хочется их порадовать, – добавил гимнаст. – Думаю, что дочка обрадовалась, когда взял ее на награждение. А по поводу первой медали с 2016-го… Я удивился, что столько лет не было золота, но об этом сроке никогда не думал.

Добавим, что из Свердловской области на чемпионате страны выступили пять человек. В командных соревнованиях сборная УрФО (Свердловская и Челябинская области) заняла седьмое место.

Досье «ОГ» Давид Белявский родился 23 февраля 1992 года в Воткинске.

В 14 лет переехал в Екатеринбург и занимался в ДЮСШ «Локомотив» под руководством Петра Китайского .

. Олимпийский чемпион 2021 года в командном многоборье, серебряный (команда) и бронзовый (брусья) призер Олимпиады-2016.

Чемпион мира (2019 год, командное многоборье), дважды серебряный (2018-й – команда, 2017-й – конь) и бронзовый призёр (2017-й – брусья).

Семикратный чемпион Европы.

Золотой медалист летней Универсиады 2013 года в Казани.

Заслуженный мастер спорта России.