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22 апреля 2022, 15:50

Елизавета Иванова включила скорость

Елизавета Иванова на Кубке России в Воронеже установила рекорд соревнований в скорости. Фото: Леонид Жуков / Федерация скалолазания России

Елизавета Иванова на Кубке России в Воронеже установила рекорд соревнований в скорости. Фото: Леонид Жуков / Федерация скалолазания России

Представительница Свердловской области Елизавета ИВАНОВА стала лучшей на Кубке России по скалолазанию в дисциплине «скорость». Екатеринбургская спортсменка впервые в карьере выиграла этот трофей.

Кубок России по скорости в Воронеже закрывал программу первой половины года у «скоростников». Елизавета Иванова в марте, на чемпионате страны, стала третьей, уступив Екатерине Баращук (золото, Тюменская область) и Полине Кулагиной (серебро, Красноярский край). И на Кубке России Елизавета смогла взять реванш. Именно с Екатериной Баращук она встретилась в финальном забеге. До этого уральская скалолазка уверенно прошла свою часть сетки и в полуфинале обновила личный рекорд – 7,174. В финале тюменская спортсменка сначала оступилась, а потом и вовсе сорвалась. Елизавета Иванова прошла свою трассу с результатом 7,207 (к слову, в финале чемпионата России скалолазка была медленнее – 7,514).

– После чемпионата России я сказала [Екатерине Баращук] в шутку: «На следующем мы встретимся, и золото будет мое» (смеется). Очень собой довольна, потому что давно не было первых мест, – сказала после победы Елизавета Иванова. – Это несравненные ощущения, потому что за прошлый сезон я немного потеряла в уверенности. Всегда хочется абсолютного контроля, легкости и полного понимания, что это золото еще до того момента, как ты нажал кнопку.

Параллельно в Воронеже на Кубке России проходили соревнования и по боулдерингу (за определенное время нужно преодолеть серию коротких, но предельно сложных трасс. – Прим. «ОГ».). Екатеринбургская скалолазка Виктория Мешкова, которая ранее стала пятикратной чемпионкой страны в «трудности», не смогла попасть в тройку сильнейших в одном из своих коронных видов. Она стала четвертой, уступив Анне Марголиной (Москва).

Досье «ОГ»

Елизавета Иванова родилась 29 декабря 1999 года. Воспитанница екатеринбургской СШОР горных видов спорта. Специализация – скорость. Призер этапов Кубка мира (2019), серебряный призер чемпионата Европы (2020), победительница первенства мира (2016) и двукратный золотой медалист первенства Европы (2016, 2018). Чемпионка России 2019 и 2020 годов.

  • Опубликовано в №72 от 23.04.2022 
Областная газета Свердловской области
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