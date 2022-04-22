Свердловская область попала в число финалистов премии Sport Business Awards

В этом году на участие в премии было подано порядка 700 заявок, из которых были отобраны 138. Фото: кадр из видео на YouTube-канале "Спорт Бизнес Консалтинг"

В Москве прошла 5-я церемония награждения премии Sport Business Awards — 2021, которая объединяет профессионалов разных направлений спортивного бизнеса. Свердловская область стала финалистом в номинации "Спортивный регион года".

Кроме того, в список финалистов вошли стадион "Екатеринбург Арена" в номинации "Стадион года", "Арена Парк" и "Ледовая арена "Авто" в номинации "Площадка года", а также Уральская футбольная академия в номинации "Арена года", сообщила специалист по связям с общественностью свердловского минспорта Марина Биктуганова.

В этом году на участие в премии было подано порядка 700 заявок, из которых были отобраны 138. Победители были выбраны в 24 номинациях. В состав независимого жюри входили более 100 признанных специалистов отрасли, среди которых журналисты, спортсмены, менеджеры, строители, чиновники и производители спорттоваров.

Добавим, что учредителем премии Sport Business Awards является журнал "СБК. Спорт Бизнес Консалтинг", при поддержке Минспорта РФ.