В Свердловской области аккредитовали три новые спортивные федерации

Количество действующих в регионе спортивных федераций достигло 125. Фото: Павел Ворожцов

Три новые спортивные федерации в Свердловской области получили официальную аккредитацию — гонки с препятствиями, микрофутзал, пилонный спорт.

Количество действующих в регионе спортивных федераций достигло 125.

"Мы ежегодно аккредитуем всё новые и новые спортивные направления. Это говорит о том, что уральцы интересуются физической культурой, выбирают здоровый образ жизни и осваивают новые и интересные виды спорта", — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

​По итогам рейтинга летних видов спорта в Свердловской области в тройке лидеров:

плавание (68 352 чел.),

футбол (66 501 чел.),

лёгкая атлетика (55 539 чел.).

Лидеры зимних базовых видов спорта:

лыжные гонки (48 685 чел.),

хоккей (28 565 чел.),

фигурное катание (16 360 чел.).

Как ранее писала "Областная газета", согласно проведённому региональным Минспорта социологическому исследованию, регулярно занимаются физической культурой и спортом 65% уральцев, из них 47% занимаются 1-4 раза в неделю, 18% — 5-7 раз в неделю. 81% взрослых граждан занимается спортом самостоятельно.