Трем подтвердили статус

Гонки с препятствиями уже успел опробовать на себе корреспондент «ОГ» Данил Паливода, в том числе полосу препятствий с колючей проволокой. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области официальную аккредитацию получили три новые спортивные федерации по следующим видам – гонки с препятствиями, микрофутзал и пилонный спорт. Общее количество федераций, действующих в регионе, теперь 125. «Облгазета» рассказывает о видах, официально признанных на территории области.

Получение государственной аккредитации, по сути, переводит федерации в правовое поле. Лицензию нужно через какое-то время подтверждать вновь, иначе ее могут отозвать.

– Мы ежегодно аккредитуем все новые и новые спортивные направления. Это говорит о том, что уральцы интересуются физической культурой, выбирают здоровый образ жизни и осваивают новые и интересные виды спорта, – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Гонки с препятствиями (иногда сокращаемые до английской аббревиатуры OCR – Obstacle course racing) – это сочетание бега по пересеченной местности и выполнение разнообразных физических упражнений в виде преодоления препятствий. Наглядный пример – «Гонка Героев». Участники бегут и проходят «полосу» – водные преграды, забираются на стену, лазают по канату и так далее.

В последнее время гонки с препятствиями набирают популярность. По данным Международной федерации, ежегодно в мире проводится свыше 2500 мероприятий. В России этим видом занимается более 10 000 человек.

Следующий вид – микрофутзал – представляет собой разновидность мини-футбола, где на поле играет шесть человек – по три в каждой команде. Вратаря нет, ворота маленькие – 80 на 70 сантиметров и содержат дополнительную перекладину снизу. Почти как мини-футбол в меньшинстве. В Свердловской области существует сразу несколько соревнований по микрофутзалу. Стоит отметить, что сборная России по этому виду трижды выигрывала чемпионат мира среди национальных сборных.

Самый экзотичный из трио аккредитованных видов – пилонный спорт. На самом деле федерация носит более длинное звание – воздушно-силовой атлетики и пилонного спорта Свердловской области. Если отбросить все предрассудки и смешки, это вид спорта, объединяющий элементы гимнастики, акробатики и хореографии. Существует несколько дисциплин – спортивный пилон, артистический пилон, ультра-пилон. В каждом свои правила, костюмы, программа исполнения. Жюри строго обращает внимание на эти элементы, оценивая не только хореографическую, но и эстетическую составляющую.

В России пилонный спорт развивается около десяти лет. Национальный чемпионат объединяет более 30 регионов. В 2021 году 34 спортсмена из страны квалифицировались на чемпионат мира.