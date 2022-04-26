Двум свердловским биатлонисткам вручили госнаграды в Кремле

Награды Светлане Мироновой и Ирине Казакевич вручил помощник президента РФ Игорь Левитин. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Во вторник, 26 апреля, в Кремле прошло награждение государственными наградами РФ победителей и призёров зимних Олимпийских игр в Пекине. Свердловские биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Чуть ранее сегодня помощник президента РФ Игорь Левитин вручал госнаграды бронзовым и серебряным призёрам, среди которых были и уральские медалистки. Отметим, что соответствующий указ о награждении олимпийцев был подписан ещё в конце февраля.

После церемонии награждения призёров президент России Владимир Путин принял олимпийских чемпионов в Екатерининском зале Кремля.

"Без всякого преувеличения блестящие, волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики не только в нашей стране — во всём мире смотрели на это с восхищением и радовались. И вновь доказали, что находитесь в ряду самых-самых лучших спортсменов мира. Уже третью Олимпиаду подряд у России абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках", — передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин вручил Орден Дружбы фигуристке Камиле Валиевой, ставшей олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Также глава государства поздравил спортсменку с днём рождения — сегодня ей исполняется 16 лет.

Также Орден Дружбы получили фигуристки Виктория Синицына и Анастасия Мишина, фигуристы Марк Кондратюк и Александр Галлямов, а также лыжники Вероника Степанова и Алексей Червоткин. Лыжник Денис Спицов и фигурист Никита Кацалапов были награждены Орденами Почёта.

Напомним, что по итогам Олимпиады российская сборная завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.