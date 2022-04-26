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Спорт
26 апреля 2022, 21:43

Свердловский губернатор принял участие в заседании совета при президенте РФ по развитию спорта и физкультуры

Евгений Куйвашев

Глава региона заявил, что ежегодно на Среднем Урале проходит около 12 тысяч спортивных состязаний. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта, на котором обсуждались перспективы развития массового спорта. Глава региона заявил, что ежегодно на Среднем Урале проходит около 12 тысяч спортивных состязаний.

Президент Владимир Путин отметил, что для привлечения населения к систематическому занятию спортом требуются особые подходы, потому что люди, особенно семейные, заняты на работе и дома. По мнению главы государства, в стране необходимо развивать корпоративный спорт.

В свою очередь Евгений Куйвашев подчеркнул, что на сегодняшний день каждый второй житель Среднего Урала занимается спортом на регулярной основе, а к 2030 году этот показатель планируют довести до 75%.

"В Свердловской области ежегодно проходит порядка 12 тысяч различных спортивных мероприятий. В прошлом году в них приняли участие больше 2 млн человек. Хороших результатов мы добились в выполнении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Только в прошлом году в тестировании приняли участие более 67 тысяч человек. Почти 37 тысяч уральцев успешно сдали нормативы", — передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Также глава региона считает, что дальнейшему развитию физической культуры поможет реализация проекта "Спорт-лидер", направленного на выявление школьников с организаторскими способностями для вовлечения в спорт сверстников и родителей. Помимо этого в Свердловской области разрабатывается автоматизированная информационная система для поддержки детей со спортивными талантами.

Областная газета Свердловской области

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