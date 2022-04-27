"Екатеринбург Арена" и "Академия волейбола Н. В. Карполя" признаны лучшими спортивными объектами России

В номинации "Лучший физкультурно-спортивный комплекс — открытие года" победила "Академия волейбола Н. В. Карполя". Фото: Павел Ворожцов

В Москве состоялось вручение национальной премий Sport Facilities — 2021 за заслуги в различных областях спорта. В номинации "Лучший физкультурно-спортивный комплекс — открытие года" победила "Академия волейбола Н. В. Карполя", а лучшим футбольным стадионом России признана "Екатеринбург Арена".

Премия Sport Facilities была учреждена в 2014 году. В ней могут участвовать представители регионов и отдельные спортивные объекты, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Нам очень приятно, что наши спортивные учреждения уже не первый год становятся победителями этого престижного конкурса. Это говорит о том, что Свердловская область — спортивный регион. Уральцы любят и выбирают спорт, а власти делают всё для того, чтобы создать для них самые лучшие условия для занятий спортом", — отметил региональный министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт.

Добавим, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принимал участие в заседании совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта, на котором обсуждались перспективы развития массового спорта. Глава региона сообщил, что на сегодняшний день каждый второй житель Среднего Урала занимается спортом на регулярной основе, а к 2030 году этот показатель планируют довести до 75%.

Также, по словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области ежегодно проходит порядка 12 тысяч различных спортивных мероприятий.