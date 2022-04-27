Российских олимпийцев из спортивных команд Росгвардии чествовали в Екатеринбурге

Сергей Устюгов, Татьяна Сорина (в центре) и Ольга Фаткулина (справа) имеют воинские звания. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге состоялось торжественное мероприятие по чествованию российских олимпийцев – личного состава спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В столицу Урала прибыли лыжники Сергей Устюгов, Татьяна Сорина и конькобежка Ольга Фаткулина.

Российские спортсмены встретились с командованием Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, а также с составом спортивной команды при управлении округа.

Золотые медалисты прошедшей Олимпиады в Пекине – Сергей Устюгов и Татьяна Сорина – а также серебряный призер Игр-2014 в Сочи Ольга Фаткулина ответили на вопросы собравшихся, сделали фото с участниками встречи.

– Защищать честь страны и Росгвардии на международных соревнованиях – это дополнительная ответственность, – отметил Сергей Устюгов. – За тобой страна, нельзя ударить в грязь лицом.

Сергей Устюгов и Татьяна Сорина (уроженка Краснотурьинска) стали золотыми медалистами прошедшей в Пекине Олимпиады в эстафетах. Сергей выиграл в составе эстафетной четверки на дистанции 4 по 10 километров. Татьяна в эстафете 4 по 5 км. Ольга Фаткулина была знаменосцем российской команды на церемонии открытия Зимних олимпийских игр в Пекине-2022.

Добавим, что все участники встречи имеют воинские звания. Сергей Устюгов – майор, Татьяна Сорина – капитан, Ольга Фаткулина – старший лейтенант.