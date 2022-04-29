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Спорт
29 апреля 2022, 12:12

У Екатеринбурга отложили право проведения Универсиады-2023

Фото: Логотип Универсиады-2023

Фото: Логотип Универсиады-2023

Международная федерация университетского спорта (FISU) объявила о том, что Универсиада-2023, которая должна была пройти в Екатеринбурге, состоится в другом городе. Об этом говорится в официальном релизе на сайте организации.

"Сегодня на онлайн-заседании Исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года. Вслед за рядом мероприятий, запланированных на 2022 год в России и Белоруссии, также приостановлено участие в мероприятиях FISU России и Беларуси", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что Екатеринбург получил право на проведение Универсиады-2023 2 июля 2019 года. С того момента столица Урала плодотворно готовилась к проведению соревнований, занималась строительством новых спортивных объектов, реконструкцией действующих объектов и постройкой деревни Универсиады.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин, в прошлом возглавлявший FISU, заявил, что проведение Универсиады в Екатеринбурге под угрозой срыва. Его слова подтвердил и руководитель пресс-службы FISU Оливье ван Богарт.

Областная газета Свердловской области

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