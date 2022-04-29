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29 апреля 2022, 12:59

Александр Чернов: "Универсиада состоится позже"

Универсиада

FISU приняла решение приостановить право Екатеринбурга принять летнюю Универсиаду 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Руководитель дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов в интервью телеканалу "Матч ТВ" заявил, что Студенческие игры состоятся позже.

– Игры состоятся позже. 10-12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата. Никто Универсиаду у нас не отбирает, — цитирует Александра Чернова "Матч ТВ".

Ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение отложить право Екатеринбурга принять летнюю Универсиаду 2023 года.

"Сегодня на онлайн-заседании Исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года. Вслед за рядом мероприятий, запланированных на 2022 год в России и Белоруссии, также приостановлено участие в мероприятиях FISU России и Беларуси", — говорится в пресс-релизе организации. 

Областная газета Свердловской области

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