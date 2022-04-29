Сергей Устюгов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге состоялось торжественное мероприятие по чествованию российских олимпийцев – личного состава спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В столицу Урала приехали лыжники Сергей УСТЮГОВ, Татьяна СОРИНА и конькобежка Ольга ФАТКУЛИНА.

Три спортсмена входят в состав сборной команды Уральского округа войск нацгвардии России и имеют воинские звания. Сергей Устюгов – майор, Татьяна Сорина – капитан, Ольга Фаткулина – старший лейтенант. Российские олимпийцы встретились на Урале с другими спортсменами из команды Уральского округа.

Татьяна Сорина – уроженка Краснотурьинска. Там и начала заниматься лыжами до переезда в Тюмень. Сергей Устюгов родился в ХМАО, его представляет до сих пор по спортивной прописке, но из-за удобств в логистике живет как раз в Екатеринбурге. Оба выиграли на прошедшей пекинской Олимпиаде золотые медали в эстафетах. Челябинка Ольга Фаткулина – серебряный призер Игр-2014 в Сочи – была в Пекине знаменосцем российской команды на церемонии открытия. «Облгазета» поговорила со спортсменами.

– Нам еще не удалось с вами пообщаться после Олимпиады. Это были первые зимние Игры с жесткими правилами безопасности. В таких условиях праздник вообще ощущался?

Татьяна Сорина: - Наверное, ожидали большего праздника от Олимпийских игр. Из-за всех ограничений все немного скрасилось. Но по приезде – дня через три – я как-то отпустила эту ситуацию и старалась наслаждаться атмосферой. В первые дни было немного боязно, потому что сдавали тесты до гонок и ждали результата. Если положительный, то три дня надо было сидеть на карантине, по новой сдавать. Не хотелось никому приехать и не выступить. Потом, когда сами гонки начались, ситуация как-то смягчилась. Условия были вполне нормальными.

Татьяна Сорина. Фото: Алексей Кунилов

Сергей Устюгов: - Я был на Олимпиаде в Сочи. Так вот – это не сравнить. Прошлый сезон я выступал не полностью, приехал на вторую половину. Для меня было дико, что все ходят в масках, сдают очень много тестов. Поэтому на Олимпиаде это все было уже в порядке вещей. После трех дней, да, быстро привыкаешь. Единственное – зрителей было очень мало. Олимпиада – это праздник, и соответствующая атмосфера должна быть. Это дает больше адреналина. Я сравниваю с Сочи, где тебя просто голосом несли. А тут только тренеры что-то кричат, что-то команда, и всё.

Ольга Фаткулина: - Мы жили в другой деревне, чуть пониже по высоте. У меня три дня была эйфория. Но после открытия стало много народа. Деревня маленькая, а людей везде много. Волонтеры нас разгоняли, чтобы мы держали дистанцию. Выйти за пределы нельзя было, а саму деревню можно было обойти за 20 минут. Развлечений никаких. Мы, конькобежцы, провели там 21 день. Это было сложно… Даже с этажа на этаж когда едешь, нужно маску надевать. С утра помимо ПЦР-тестов еще приходил допинг-контроль. Все очень жестко. Я тоже пропустила Пхенчхан и помнила Сочи. И все это немного огорчило. Благо, на стадионе волонтеры старались сделать все подходящие условия. Но остальное было грустно.

– Говорят, что высота в Пекине очень коварная. Лишняя нагрузка и возможен отказ мышц.

О.Ф: – В основном первое время всех «кислит» (процесс, при котором в результате интенсивной работы в мышцах накапливается молочная кислота, появляется боль и возможен «мышечный отказ». - Прим. «ОГ»).

Ольга Фаткулина. Фото: Алексей Кунилов

Т.С: - Кто-то, наоборот, себя хорошо в горах чувствует. Мы готовились к такой высоте, даже выше. Привыкли, может.

С.У: - Не всех «кислит». Все по-разному переносят высоту. У нас есть спортсмены, которые по высоте бегут лучше, чем по равнине. Я в принципе тоже отношусь к ним. В Давосе, в Швейцарии, когда мы бегаем, у меня там получаются одни из лучших этапов. Потому что как раз на высоте и трасса мне подходит. Но у меня природный гемоглобин очень высокий.

– Сергей, вопрос вам. Вы бежали на последнем этапе в эстафете. За вами лыжный гений из Норвегии Йоханнес Клебо. Большая высота, большая ответственность, но казалось, что вы вообще не нервничаете. А у экранов люди чуть ли не за валидол хватались.

С.У: - Я рад, что меня поставили в эстафету. Тогда все переживали. Я когда приехал на старт, увидел своего сервисмена Евгения Уфтикова, понял, что он переживает больше, чем кто-либо. В сервисной все были сами не свои, я их никогда такими не видел. А меня после спринта как-то «отпустило». В том числе головой. И ребята перед эстафетой переживали. Я общался с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и сказал: «Парни, не бойтесь. Все нормально будет».

– А можно вопрос про Клебо, про его работу на спусках. Понятно, что это тренируется, но он всегда выкатывается первым. Вы к этому как-то готовились?

Т.С: – У нас группе – акцент на спусках. Мы отрабатываем это. Но у него и лыжи отлично работают, и Клебо – лучший в мире на спусках. В спринте он может «сесть» шестым, пятым и выехать первым даже на простом повороте, не на сложном спуске.

С.У: - У него реальный в этом талант, он очень скоординированный. Так, как он проходит спуски, как он толкается – этому нужно учиться. А в подъем Саша Терентьев его переплюнул. Но все рождается в живой конкуренции. Как говорит мой первый тренер, на каждого сильного найдется еще сильнее.

Сергей Устюгов. Фото: Алексей Кунилов

– Что у вас было в голове на финише эстафеты?

С.У: – На самой дистанции никаких мыслей уже не было. Думал быстрее добежать. Когда начинал включаться, тренера тут же говорили: «Поспокойнее, не торопись, не суетись, дыши». Когда приехал на финиш, может, от адреналина, может, от эйфории, но усталости не было. Раньше я приезжал и без сил падал на снег. Всегда понимал и кайфовал, что отдал силы, устал, заработал эту медаль. В Пекине мы порадовались золоту, а потом я пошел в пресс-зону и понял, что у меня не накатывает это чувство усталости и не очень доволен собой по дистанции, потому что мог бы бежать быстрее. Сам понимал, что у меня может не быть шанса выступить на 50 километрах. Так и получилось.