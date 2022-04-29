Генеральный секретарь FISU: "Мы сожалеем об обстоятельствах, которые привели к этому решению"

Эрик Сайнтронд. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Генеральный секретарь Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сайнтронд прокомментировал ситуацию с переносом Универсиады-2023.

– Мы сожалеем об обстоятельствах, которые привели к этому решению. Мы хотели бы отметить самоотверженность и профессионализм, которые продолжают демонстрировать организаторы Всемирных студенческих игр FISU 2023 года, и поблагодарить их за сотрудничество и поддержку, — приводит слова генерального секретаря FISU Эрика Сайнтронда официальный сайт Студенческих игр-2023.

Ранее на сайте Международной федерации университетского спорта появилось сообщение, что было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года. Руководитель Исполнительной дирекции "Универсиада-2023" Александр Чернов отметил, что речь не идет об отмене соревнований, а о новых датах.

— Исполком FISU уведомил нас, что Игры отложены. Новые даты станут известны позднее, — сказал Александр Чернов.