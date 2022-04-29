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Спорт
29 апреля 2022, 18:12

Евгений Куйвашев: "Все объекты Универсиады будут сданы точно и вовремя"

Евгений Куйвашев во время визита в деревню Универсиады. Фото: Павел Ворожцов

Евгений Куйвашев во время визита в деревню Универсиады. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с тем, что у Екатеринбурга временно отложили право на проведение Универсиады-2023.

— Пока никаких официальных документов я не видел, поэтому ситуацию прокомментировать не могу. Но что касается строительства объектов для Универсиады, то все идет по графику, выполняются все виды работ. И я вас уверяю: все будет сдано точно и вовремя, — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, что сегодня FISU выпустила релиз, в котором говорится о том, что право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 временно отложили. Позже эту информацию подтвердил генеральный секретарь федерации Эрик Сайнтронд. Глава исполнительной дирекции Универсиады Александр Чернов заявил, что Игры у Екатеринбурга не забирают, а переносят на новые даты.

Областная газета Свердловской области

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