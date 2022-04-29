Универсиада показала Екатеринбургу FISU

Фото: Полина Зиновьева

Международная федерация университетского спорта (FISU) временно приостановила право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Однако формулировка представителей федерации очень туманна.

«Сегодня на онлайн-заседании Исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года. Вслед за отменой ряда мероприятий, запланированных на 2022 год в России и Белоруссии, также приостановлено участие в мероприятиях FISU России и Белоруссии», – говорится в релизе.

Это решение подтвердил и генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтронд.

– Мы сожалеем об обстоятельствах, которые привели к этому решению. Мы хотели бы отметить самоотверженность и профессионализм, которые продолжают демонстрировать организаторы Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года, и поблагодарить их за сотрудничество и поддержку, – сказал Эрик Сайнтронд.

То есть международная федерация пока не делает ясных заявлений про отмену или перенос Игр из Екатеринбурга, но при этом и не поясняет, что означает временная приостановка права столицы Урала на проведение соревнований. Руководитель исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов заявил, что Игры состоятся, но позже.

«Мы не говорим об отмене соревнований. Исполком FISU уведомил нас, что Игры отложены. Новые даты станут известны позднее», – приводит слова Александра Чернова пресс-служба Игр.

По словам Александра Чернова, новые даты могут стать известны после заседания исполкома международной федерации, которое состоится в Брюсселе с 10 по 12 ноября. Складывается ощущение, что в FISU принимают такие решения под давлением. За последнее время огромное количество соревнований, проведение которых было запланировано в нашей стране, отменилось. И вот дело дошло до университетского спорта. Однако при этом в FISU прекрасно понимают, что Екатеринбург уже долгое время готовится к проведению у себя Универсиады-2023. 2 июля 2019 года город получил это право, и с того момента ведется колоссальная работа по подготовке к Играм. Речь о строительстве новых объектов, реконструкции старых, развитии инфраструктуры в районе будущей деревни универсиады. Более того, представители международной федерации постоянно находились в контакте с местной дирекцией Универсиады-2023, неоднократно приезжали с проверкой объектов. Последний визит состоялся в середине февраля 2022 года, и члены делегации остались довольны увиденным.

– С нашего последнего визита в сентябре была проделана огромная работа. Все структуры, вовлеченные в организацию Игр, работают с огромным энтузиазмом. Соревнования в Екатеринбурге являются очень важными для FISU и для студенческого спорта в целом, – отмечала тогда замдиректора департамента летних Игр Цзин Чжао.

С последними универсиадами у FISU складывалось все непросто. В 2019-м Красноярск принимал зимние Игры, а Неаполь – летние. В 2021-м хозяевами универсиад должны были стать швейцарский Люцерн (зимняя) и китайский Чэнду (летняя). Однако Игры в Швейцарии были отменены из-за коронавируса, а в Китае перенесены на лето 2022 года. И отбирать у Екатеринбурга соревнования, к которым город и регион готовились уже долго и вложили в это большие средства, FISU не хочет, тем более это будет означать ряд проблем и для самой федерации.

Во-первых, вероятнее всего, придется компенсировать те средства, которые уже были потрачены на подготовку к универсиаде в Екатеринбурге. А во-вторых, необходимо найти другое государство, способное в короткие сроки подготовиться к столь масштабным соревнованиям. Далеко не везде есть дворцы водных видов спорта, где можно провести соответствующие турниры, далеко не везде есть развитая спортивная инфраструктура, как в Екатеринбурге. А на выполнение всех работ с нуля в новом городе-организаторе уже просто не остается времени.

Бюджет Универсиады Всего на подготовку и проведение универсиады запланировано потратить 87 млрд рублей. Основная часть (больше 61 млрд рублей) должна быть выделена из федерального бюджета, порядка 14 млрд рублей – из региональной казны и еще 11 млрд рублей из внебюджетных источников. Из них 55 млрд рублей должно быть потрачено на строительство новых спортивных объектов и на реконструкцию уже существующих в регионе объектов, которые будут задействованы в Универсиаде-2023 (около 2 млрд рублей – на капитальный ремонт, еще 2 млрд рублей – на дооснащение объектов спортивным оборудованием, инвентарем, мебелью и временными конструкциями). 15 млрд рублей – на расходы, связанные с подготовкой и проведением универсиады: обеспечение деятельности исполнительной дирекции, подготовка объектов, проведение спортивной программы, протокольных и иных мероприятий, транспорт, связь, иное.

При этом в Екатеринбурге намереваются построить все спортивные объекты, вне зависимости от дальнейшей судьбы Универсиады-2023.

— Все, что запланировано для строительства объектов универсиады в бюджете города и области, – все эти работы ведутся. В муниципальные объекты зарубежное оборудование, которое мы успели купить, будет поставлено. В центр «Калининец» часть оборудования поставить не успели, но заплатили за него федерации – нам привезут российские аналоги. Будет оно просто российское, – рассказал начальник департамента экономики города Алексей Прядеин.

Комментарии Вчера во время торжественного закрытия Всероссийских соревнований по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал журналистам строительство объектов Универсиады в связи с заявлением FISU. «Я пока никаких официальных документов не видел, поэтому комментировать не могу. Что касается строительства объектов Универсиады, они все строятся в графике, выполняются все необходимые виды работ, и я вас уверяю: все будет сдано точно, вовремя и в срок», – отметил глава региона. 26 апреля на заседании совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта выступил министр физической культуры и спорта РФ Олег Матыцин. – В настоящее время осуществляются мероприятия по строительству, реконструкции и подготовке 40 объектов инфраструктуры, включая семь новых спортивных объектов. Ведутся работы по строительству пяти общежитий деревни Универсиады, которые будут переданы Уральскому федеральному университету. После проведения соревнований обновленная инфраструктура станет частью наследия универсиады. Вместе с тем введенные против нашей страны санкции оказывают негативное влияние на подготовку инфраструктуры Универсиады. Изучив ситуацию, совместно с правительством Свердловской области предпринимаем меры по импортозамещению и поиску альтернативных поставщиков. Процесс подготовки к Универсиаде идет в плановом рабочем режиме, – отметил Олег Матыцин. Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров в недавнем интервью «Областной газете» рассказал, что жилой кампус появится в 2023 году вне зависимости от того – будет проведена Универсиада или нет. – Все же решения приняты на федеральном уровне, подтверждено финансирование. Уже сейчас ведётся стройка, возводится общежитие, Общественный деловой центр и медицинский центр. Так что жилой кампус появится в 2023 году в любом случае. Решение однозначно принято, мы вошли в число восьми пилотных проектов по Российской Федерации. Были выделены федеральные средства в объёме 10 миллиардов рублей. А 8,5 миллиарда рублей регион берет на себя в обязательстве изыскать совместно с промышленными партнерами.

Объекты Универсиады в Свердловской области Всего Универсиада-2023 должна была пройти на 31 объекте – 23 действующих и 8 новых. Восемь строящихся к универсиаде спортивных объектов: Академия волейбола Н.В. Карполя (введена в эксплуатацию).

Дворец водных видов спорта

Теннисный центр

Дворец самбо

Дворец дзюдо и единоборств

Центр художественной и эстетической гимнастики

Футбольный центр «Уральской футбольной академии»

Разминочное поле деревни Всемирных летних студенческих игр География: Екатеринбург, Первоуральск, Верхняя Пышма, Сысерть. Культурный блок Универсиады планировалось провести в Екатеринбурге – в ТЮЗе, Историческом сквере и «Синара Центре».