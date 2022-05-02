В Екатеринбурге прошла эстафета "Весна Победы"

В этом году в ней приняли участие порядка 2 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице 2 мая прошла 84-я легкоатлетическая эстафета "Весна Победы". В этом году в ней приняли участие порядка 2 тысяч человек.

Впервые эстафета прошла в Свердловске еще в 1937 году, и с тех пор она проходит ежегодно. Соревнование не было отменено даже в годы Великой Отечественной войны. Свое нынешнее название — "Весна Победы" — забег получил только в 2003 году. При этом в 2020 и 2021 годах эстафета не проходила в связи с угрозой распространения коронавируса.

Фото: Павел Ворожцов

"Весна Победы" из года в год открывала летний легкоатлетический сезон на Урале. В разные годы участие в ней принимали чемпионы мира и победители Олимпийских игр. И я рад, что после пандемии мы вновь проводим эстафету "Весна Победы" в центре Екатеринбурга", — сказал глава Минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Фото: Павел Ворожцов

Первыми выступили велосипедисты, которым было необходимо проехать 12 кругов по 2 км. Гонка была на выбывание: каждые два круга слабейшие участники выбывали из борьбы.

Фото: Павел Ворожцов

По итогам гонки победителем стал чемпион всероссийских и международных соревнований на треке Михаил Вьюношев из верхнепышминской спортшколы "Велогор". Второе место занял Егор Комаров из Первоуральска, а третье — Кирилл Трифонов также из Верхней Пышмы. Среди девушек победителем стала Евгения Третьякова из екатеринбургской спортшколы "Уктусские горы", а самым быстрым среди юношей оказался Филипп Школьник, воспитанник той же школы.

Фото: Павел Ворожцов

Уже после велосипедистов был дан старт бегунам. Лучшей школьной командой Свердловской области стали ученики школы № 5 Богдановича, среди сборных команд СШОР и ДЮСШ — спортшкола "Юность" — спортклуб "Луч" (Екатеринбург). Спортклуб "Луч" Уральского оптико-механического завода также победил в забеге среди сильнейших рабочих коллективов.

Фото: Павел Ворожцов

Студенты Екатеринбургского экономико-технологического колледжа оставили позади все остальные команды колледжей и техникумов. Среди ветеранов победила сборная Верх-Исетского района Екатеринбурга. В группе вузов победителями стали студенты УрФУ.