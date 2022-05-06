Летнюю Универсиаду в Чэнду перенесли на 2023 год

Всемирные студенческие игры FISU в Чэнду вновь перенесены. Изначально они должны были пройти в 2021 году.

Но тогда их пришлось отложить на год из-за переноса Олимпийских игр в Токио. А сегодня на сайте Международной федерации университетского спорта (FISU) появилось сообщение о том, что они пройдут только в 2023 году.

"Решение о переносе игр в Чэнду было принято нелегко, но это правильное решение для спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом", — отметил исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер.

Добавим, в последние месяцы Китай борется с новой волной коронавирусной инфекции, вызванной вариантом COVID-19 "омикрон". Во многих городах страны зарегистрированы новые вспышки заболевания.

Зимняя Универсиада 2023 года должна пройти в Лейк-Плэсиде с 12 по 22 января.

Напомним, ранее FISU приняла решение отложить право Екатеринбурга принять летнюю Универсиаду-2023. Однако, как отметил руководитель дирекции Игр Александр Чернов, соревнования состоятся позже.

"Игры состоятся позже. 10–12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата. Никто Универсиаду у нас не отбирает", — заявлял он.