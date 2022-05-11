Тагильский хоккеист привезет в родной город кубок Высшей хоккейной лиги

С кубком ВХЛ смогут сфотографироваться все желающие. Фото: Павел Ворожцов

Жители Нижнего Тагила смогут увидеть главный трофей Высшей хоккейной лиги — Кубок Петрова. Легендарный трофей в родной город привезет воспитанник тагильской школы хоккея Владислав Семин, который завоевал его в составе тюменского "Рубина".

Сфотографироваться с кубком ВХЛ все желающие смогут в субботу, 14 мая, в ТЦ DEPO. Начало в 12:00. Вход свободный.

Кубок вручается чемпионам Высшей хоккейной лиги. Он изготовлен ювелиром Владимиром Майзелем из серебра с использованием позолоты и дерева. Вес трофея составляет около 19 кг. В 2017 году главную награду ВХЛ назвали в честь легендарного советского хоккеиста Владимира Петрова, скончавшегося 28 февраля 2017 года.