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11 мая 2022, 13:06

Тагильский хоккеист привезет в родной город кубок Высшей хоккейной лиги

  Ирина Якино
Хоккей

С кубком ВХЛ смогут сфотографироваться все желающие. Фото: Павел Ворожцов

Жители Нижнего Тагила смогут увидеть главный трофей Высшей хоккейной лиги — Кубок Петрова. Легендарный трофей в родной город привезет воспитанник тагильской школы хоккея Владислав Семин, который завоевал его в составе тюменского "Рубина".

Сфотографироваться с кубком ВХЛ все желающие смогут в субботу, 14 мая, в ТЦ DEPO. Начало в 12:00. Вход свободный.

Кубок вручается чемпионам Высшей хоккейной лиги. Он изготовлен ювелиром Владимиром Майзелем из серебра с использованием позолоты и дерева. Вес трофея составляет около 19 кг. В 2017 году главную награду ВХЛ назвали в честь легендарного советского хоккеиста Владимира Петрова, скончавшегося 28 февраля 2017 года.

Областная газета Свердловской области

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