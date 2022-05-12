В оргкомитете "Майской прогулки" рассказали, как принять участие с детьми

Фото: Галина Соловьева

В воскресенье, 15 мая, состоится традиционная "Майская прогулка". Несмотря на то, что даже самый короткий маршрут для неподготовленного человека может вызвать трудности, каждый год довольно большое количество участников стремятся взять на прогулку маленьких детей. Организаторы "Майской прогулки" рассказали о том, с какого возраста стоит брать с собой детей и можно ли пройти по маршруту с коляской.

В этом году старт и финиш для всех дистанций расположен на площади перед главным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19). Чтобы избежать пересечения потоков, организаторы разнесли время старта по времени: С 07:00 до 10:00 — выход на 50 км, с 08:00 до 11:00 — выход на 33 км, с 09:00 до 12:30 — выход на 17 км.

Как рассказали организаторы, минимальный возраст ребенка для комфортного прохождения трассы — 6 лет. Тем не менее, родители с детьми младшего возраста тоже часто выходят на маршрут. Поэтому ориентироваться надо в первую очередь на возможности и опыт ребенка, советуют в оргкомитете.

Организаторы настоятельно просят не брать с собой "транспортные средства" и отказаться от прохождения трассы с колясками, беговелами, самокатами и велосипедами, чтобы не создавать помех другим участникам прогулки.

— Специального маршрута для детей в этом году не будет, — отмечает член оргкомитета "Прогулки" Мария Малышева. — Но короткий маршрут рекомендуется для родителей с маленькими детьми. Он более проходимый и в этом году будет более комфортным для прохождения с коляской, но сложные участки все равно останутся.

Короткий маршрут — на 17 километров — называется "Шарташская кругосветка". Он пройдет от площади УрФУ вдоль улицы Малышева и мимо Каменных палаток. Затем с южной стороны озера Шарташ предстоит пройти по Шарташскому лесопарку на север — к поселку Изоплит. От него вдоль восточного и южного берегов озера дорога ведет обратно к финишу. Этот маршрут рекомендуется для новичков и тех, кто не подготовлен к долгим походам, а также тех, кому хочется контакта с природой и при этом не устать.

В этом году появились и специальные "детские билеты", которые стоят в два раза дешевле обычного оргвзноса. По нему можно получить полноценный комплект участника: карту, детский значок и страхование. На данный момент стоимость участия составляет 175 рублей для ребенка и 350 рублей для взрослого. При регистрации в день мероприятия стоимость участия составит 200 и 400 рублей соответственно.

Тем не менее, если участник не рассчитал свои силы и сошел с дистанции раньше, то на финише он все равно может получить значок участника. Для восстановления сил по маршрутам будет организовано несколько точек питания, где можно будет купить перекус и воду.

Следует обратить внимание, что все маршруты пролегают через лесопарки, поэтому следует позаботиться о акарицидных средствах заранее. На старте будет стоять палатка, в которой можно будет обработать от клещей одежду и обувь, но на дистанции каждый должен обновлять защиту самостоятельно

Напомним, что маршруты "Майской прогулки" были скорректированы из-за пожаров, поэтому точную информацию стоит узнавать из карты, которую выдают участнику на старте.