Вместе весело шагать: карта маршрутов "Майской прогулки"-2022

Сориентироваться по карте бывает непросто. Но организаторы подготовили GPS-треки, которые можно загрузить себе прямо в телефон. Фото: Галина Соловьёва

В воскресенье, 15 мая, в Екатеринбурге состоится традиционная «Майская прогулка» – 39-я по счету. Участникам предлагается пройти на выбор маршруты в 17, 33 или 50 километров.

В этом году старт и финиш для всех дистанций расположен на площади перед главным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19). Чтобы избежать пересечения потоков, организаторы разнесли время старта по времени: с 7.00 до 10.00 – выход на 50 км, с 8.00 до 11.00 – выход на 33 км, с 9.00 до 12.30 – выход на 17 км.

– Всего ожидаем около 8 тысяч участников, – рассказал председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области Андрей Яговкин. – На данный момент 3,5 тысячи участников уже оплатили взносы. В этом году мы просим участников заверить своей подписью обязательство соблюдать меры пожарной безопасности. Это необходимо, так как ситуация с пожарами сложная.

В оргкомитете «Прогулки» особо подчеркнули, что погода на Урале может быть непредсказуемой, поэтому нужно позаботиться об удобной одежде и непромокаемой обуви. Материалы должны быть легкими и дышащими, чтобы отводить лишнюю влагу и не давать организму перегреваться.

– Возьмите что-то теплое, а также зонт или дождевик. Обязательно нужно иметь с собой воду и какой-то перекус. Мы, к сожалению, не сможем накормить участников, тот символический сбор, который мы запросили, просто не позволит нам этого, — отметила заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области, директор «Майской прогулки» Татьяна Киселёва.

Нужно обратить внимание, что все маршруты пролегают через лесопарки, поэтому следует позаботиться об акарицидных средствах заранее. На старте будет стоять палатка, в которой можно будет обработать от клещей одежду и обувь, но на дистанции каждый должен обновлять защиту самостоятельно.

Можно с детьми

Как рассказали организаторы, минимальный возраст ребенка для комфортного прохождения трассы – шесть лет. Тем не менее родители с детьми младшего возраста тоже часто выходят на маршрут. Поэтому ориентироваться надо в первую очередь на возможности и опыт ребенка, советуют в оргкомитете.

– Специального маршрута для детей в этом году не будет, – добавляет член оргкомитета «Прогулки» Мария Малышева. – Но короткий маршрут рекомендуется для родителей с маленькими детьми. Он более проходимый и в этом году будет более комфортным для передвижения с коляской, но сложные участки все равно останутся.

В этом году появились специальные «детские билеты», которые стоят в два раза дешевле обычного оргвзноса. По ним можно получить полноценный комплект участника: карту, детский значок и страхование.

Отметим, что за время существования «Майской прогулки» было разработано 148 маршрутов общей протяженностью более пяти тысяч километров. С 1984 года 144 тысячи человек прошли более 4,3 миллиона километров.

Эко-акция

Еще одна традиция «Майской прогулки» – экологическая акция по раздельному сбору вещей на утилизацию. В этом году на стартовой площадке будет стоять несколько точек, в которых принимают старую технику и электронику, макулатуру, пластик, стекло и металл, а также использованные батарейки.

Кроме того, там же расположится интерактивная зона, где желающие смогут принять участие в разборе техники на составляющие и в краш-акции по уничтожению корпусов мобильных телефонов.