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13 мая 2022, 20:05

Екатеринбург примет чемпионат УрФО по тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика

За звание сильнейшего будут бороться 130 спортсменов из шести субъектов РФ. Фото: Галина Соловьева

Чемпионат Уральского федерального округа по тяжелой атлетике пройдет в Екатеринбурге с 17 по 19 мая. За звание сильнейшего будут бороться 130 спортсменов из шести субъектов РФ.

В состязании примут участие такие спортивные звезды, как Ксения Пасхина, чемпионка Европы – 2019 из Челябинской области, Тимур Наниев, который становился серебряным (2014) и бронзовым (2021) призером чемпионата Европы, и победитель первенства Европы – 2019 до 23-х лет Александр Кибанов из Курганской области.

"Чемпионат УрФО — один из важнейших стартов в сезоне для уральских тяжелоатлетов. Соревнования станут отборочными для попадания на чемпионат России, который состоится в июле в Хабаровске, и финал XI летней Спартакиады учащихся России в Сукко (Краснодарский край) в августе", — заявил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Представлять Свердловскую область на чемпионате будут 30 тяжелоатлетов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, включая победителя Универсиады-2019 и серебряного призера чемпионата Европы – 2019, тагильчанина Егора Климонова. В феврале 2022 года на Кубке России он стал победителем в весовой категории 102 кг — в сумме за все упражнения он поднял почти 400 кг, сообщает региональный департамент информполитики.

Областная газета Свердловской области

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