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Спорт
15 мая 2022, 18:01

Более 10 тысяч екатеринбуржцев приняли участие в "Майской прогулке"

  Юлия Пастух
Майская прогулка

На старт без предварительной заявки пришли более 3,5 тысяч человек. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге, несмотря на непогоду, состоялась 39-я по счету "Майская прогулка". Участники прошли по маршрутам в 17, 33 и 50 километров.

Старт и финиш для всех дистанций в этом году располагались на площади перед главным корпусом УрФУ. Чтобы избежать пересечения потоков, организаторы разнесли время старта по времени: с 07.00 до 10.00 — выход на 50 км, с 08.00 до 11.00 — выход на 33 км, с 09.00 до 12.30 — выход на 17 км.

Фото: Полина Зиновьева

По словам директора "Майской прогулки" Татьяны Киселевой, онлайн на мероприятие заявилось 7,5 тысяч человек, однако на старт без предварительной заявки пришли еще более 3,5 тысяч человек. Окончательные цифры будут подведены позднее.

Фото: Полина Зиновьева

По ходу дистанции любители ходьбы отмечались на контрольных пунктах, число которых на разных маршрутах варьировалось от 2 до 5. Также в этом году участники смогли бесплатно воспользоваться аудиогидом, подготовленным совместно с проектом "Голос Путешествий".

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, 12 мая организаторы прогулки скорректировали маршруты в связи с природными пожарами

Областная газета Свердловской области

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