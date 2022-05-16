Евгений Куйвашев подписал указ об именных стипендиях спортсменам

Все стипендиаты достигли выдающихся результатов на соревнованиях международного и всероссийского уровней. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Поддержку получат спортсмены по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским, а также неолимпийским видам спорта, развиваемым на всероссийском уровне. Все стипендиаты достигли выдающихся результатов на соревнованиях международного и всероссийского уровней.

Согласно утвержденному главой региона списку стипендиатов, 149 уральцев будут получать ежемесячно по 3,1 тысяче рублей, 257 спортсменов и тренеры – по 3 тысячи рублей, еще 51 человек – по 1 320 рублей.

"Свердловская область – один из самых спортивных регионов страны. Мы принимаем все необходимые меры для развития массового спорта, укрепления здоровья людей, формирования приоритетов здорового образа жизни. Важно, что нам удается заинтересовать спортом уральскую молодежь – свыше одного миллиона школьников и студентов занимаются спортом. Безусловно, ключевое место в работе по развитию спорта занимает развитие инфраструктуры, повышение доступности спортивных объектов для уральцев. Только в прошлом году мы построили, реконструировали и отремонтировали больше сотни спортивных сооружений", – отмечал ранее глава региона Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, в Свердловской области ежегодно проходит порядка 12 тысяч различных спортивных мероприятий. В 2021 году в них приняли участие более двух миллионов человек.