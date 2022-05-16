По следам «Майской прогулки». Фото

Фото: Полина Зиновьева

В минувшее воскресенье состоялась традиционная «Майская прогулка». Порядка 11 тысяч человек прошли маршрутами в 17, 33 и 50 километров. Хорошему настроению участников не помешали даже дожди, жара и град (именно в таком порядке). О том, как это было, рассказывает майский «прогульщик», корреспондент «ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ.

Уже с 7 утра на площади перед УрФУ начали собираться ходоки на 50 километров, но основная масса людей пришла ближе к десяти утра. После заполнения анкеты участник получал карту, по которой следовало ориентироваться в лесу. Впрочем, и без карты заблудиться было трудно – до Шарташского лесопарка можно было ориентироваться по людскому потоку, а на самих маршрутах организаторы развесили указатели.

После обработки ног от клещей в специальной палатке, непрерывный поток людей двигался по улице Малышева к шарташским Каменным Палаткам. На входе в парк глаза защипало и стало трудно дышать – каждый считал своим долгом вылить на одежду пузырек акарицидного средства.

Фото: Полина Зиновьева

В этом году организаторы учли пожелания участников и адаптировали маршрут для прогулки с детьми. Поэтому на тропе было много семей, в том числе и с совсем маленькими детьми.

– Мы здесь ради поддержания здорового образа жизни и чтобы подать своим детям пример. Сын вот в первый раз идет по маршруту, а мы уже раз десятый. Погода хорошая, настроение хорошее. За несколько недель до прогулки мы начинаем ходить от нашего дома до Плотинки – так мы готовимся к физической нагрузке, – поделилась с «ОГ» семья Корсаковых.

Спустя пять километров путники дошли до первого контрольного пункта, после которого маршруты разделились. Здесь участникам проставили печати на карту. Процесс был поставлен на поток, но все равно на тропе скопилась очередь в несколько десятков метров.

После первого контрольного пункта больше половины участников пошли в обход Шарташа на 17-километровый маршрут.

Фото: Полина Зиновьева

– Действительно, самый популярный маршрут традиционно на 17 километров. Но в этом году мы постарались найти какие-то новые кусочки, учитывая, что уже почти сорок лет гуляем вокруг города, – рассказала «ОГ» зампредседателя Федерации спортивного туризма Свердловской области, директор «Майской прогулки» Татьяна Киселёва.

Еще одним нововведением стал аудиогид, который срабатывал от GPS-координат и позволял участникам слушать информацию о тех местах, которые они проходят.

Всего к «Майской прогулке» присоединились порядка 11 тысяч человек. По словам Татьяны Киселёвой, онлайн на мероприятие заявились 7,5 тысячи человек, однако на старт без предварительной заявки пришли еще более 3,5 тысячи. Окончательные цифры организаторами будут подведены позже.

Кто-то на "Майской прогулке" выгуливал собак, но иногда собаки выгуливали хозяев... Фото: Полина Зиновьева

Часть маршрута некоторые проезжали на велосипедах, в том числе и экзотических. Фото: Полина Зиновьева

На контрольных пунктах можно было устроить привал и выпить горячий чай. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева