Европейский союз настольного тенниса хочет оспорить решение о восстановлении российских клубов

КНТ "УГМК" дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Фото: Пресс-служба КНТ "УГМК"/kntummc.ru

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) направил новую информацию в апелляционную комиссию организации по решению о восстановлении российских клубов – «Факел-Газпром» (Оренбург) и пышминского «УГМК» – в Лиге чемпионов сезона 2021/2022.

В начале марта ETTU отстранил обе команды от дальнейшего участия в Европейской лиге чемпионов на фоне событий на Украине. Оба клуба дошли до полуфинала турнира, где должны были играть друг против друга за путевку в финал. Даже был сыгран первый матч, где победу одержал клуб из Оренбурга.

В итоге победителем Лиги чемпионов стала «Боруссия» из Дюссельдорфа, которая во втором полуфинале обыграла «Саарбрюккен».

Позднее стало известно, что решением апелляционной инстанции ETTU от 27 апреля 2022 года российские клубы были восстановлены в Европейской лиге чемпионов, а решение от 3 марта 2022 года признано дискриминационным. Европейский союз настольного тенниса на своем сайте опубликовал информацию, что он признает это решение (хоть и «разочарован»), а также «соберется, чтобы обсудить следующие шаги».

16 мая появилось сообщение, что правление ETTU потребовало пересмотреть решение по «Факел-Газпрому» и «УГМК» и уже направило информацию в апелляционный совет.

«Апелляционная комиссия в настоящее время рассматривает запрос ETTU и не будет делать никаких дальнейших комментариев, пока не примет свое решение», – говорится на сайте Европейского союза настольного тенниса.