Свердловская область получит более 180 миллионов на спортивную инфраструктуру

52 миллиона рублей пойдут на строительство двух умных спортивных площадок в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Фото: Владимир Мартьянов

В 2022-2023 годах будет выделено 132 миллиона рублей из федерального бюджета на строительство умных спортивных площадок и модульного спортивного зала в рамках нового федерального проекта "Бизнес-спринт". Распоряжение о распределении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В 2022 году мы получим 52 миллиона рублей на строительство двух умных спортивных площадок в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В 2023 году — 80 миллионов рублей на строительство модульного современного спортивного зала в Нижнем Тагиле", — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Умная" спортплощадка — комплекс с особой мультимедийной системой. Наведя смартфоном на тренажеры, можно будет получить рекомендации по правильным техникам выполнения упражнений и другую полезную информацию (например, удаленные данные по загруженности комплекса). Также площадка будет оборудована беспроводным доступом к интернету.

В ближайшие 2 года Свердловская область также получит дополнительно 4,2 миллиона рублей на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. А на переоборудование площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и, в частности, на замену искусственного покрытия в футбольном манеже "Уралмаш" на Фестивальной в текущем году будет выделено 44,3 миллиона.

"В Свердловской области ежегодно проходит порядка 12 тысяч различных спортивных мероприятий. В прошлом году в них приняли участие больше двух миллионов человек. Хороших результатов мы добились в выполнении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Только в прошлом году в тестировании приняли участие более 67 тысяч человек. Почти 37 тысяч уральцев успешно сдали нормативы. Важно, что нам удается заинтересовать спортом уральскую молодежь — свыше одного миллиона школьников и студентов занимаются спортом", — отмечал глава региона Евгений Куйвашев на заседании совета при президенте РФ по физкультуре и спорту в апреле текущего года.

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