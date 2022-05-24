12-летний тагильчанин попал в Книгу рекордов России

Подготовка к рекорду заняла у нас 1 месяц. Фото: кадр из видео Фаниса Хайруллина

Юный атлет из Нижнего Тагила Андрей Мелкозеров попал в Книгу рекордов России. Он дольше всех, среди мальчиков 12 лет, провисел на двух руках без отрыва пальцев от перекладины.

Результат воспитанника объединения уличной атлетики "Стойкие" составил 5 минут 56,02 секунды. Соответствующая информация появилась на официальном сайте проекта "Книга рекордов России".

"Подготовка к рекорду заняла у нас 1 месяц, а общий стаж тренировок 8 месяцев, Андрей, молодец, старался из-за всех сил и результаты не заставили себя ждать", — рассказал тренер атлета Фанис Хайруллин. Он отметил, что это 9-й рекорд России в команде.

Ранее "Областная газета" писала, что попасть в Книгу рекордов России готовятся два юных тагильчанина — 10-летний Матвей Бабайлов и 11-летний Дима Боярских. Первый мальчик планирует установить рекорд по вису на турнике, второй же выбрал горизонтальный упор на согнутых руках (крокодильчик).