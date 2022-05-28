Темы дня

Спорт
28 мая 2022, 17:17

Сысерть готовится к "Майской прогулке — 2022". Что взять с собой?

маршруты

Карты пеших и вело-пеших маршрутов. Фото: предоставлено организаторами мероприятия

29 мая в Сысерти состоится 11-я по счету "Майская прогулка". Организаторы ожидают не менее 3 000 участников.

В этот раз для свердловчан будут доступны пять маршрутов. Из них три пешеходных — на 7, 13, 17 километров (велосипедистам нельзя) и два велосипедных — на 35 и 50 километров (пешеходам тоже можно).

Старт и финиш запланирован по адресу ул. Загородная, 1. С 08:00 до 11:00 будут стартовать велосипедисты, с 09.00 до 12.00 — любители прогулок.

Что взять с собой:

  • перекус и воду (из расчета на всю дистанцию);
  • дождевик или зонт, которые могут понадобиться при ухудшении погоды;
  • головной убор;
  • средства для защиты от насекомых (клещей, комаров);
  • аптечку (пластыри, антигистаминные препараты, обеззараживающие средства);
  • заряженный сотовый телефон.

Ниже публикуем схему парковок по городу:

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Напомним, в екатеринбургской "Майской прогулке" участие приняли более 10 тысяч человек.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.05.2022, 17:17 / Спорт
Сысерть готовится к "Майской прогулке — 2022". Что взять с собой?
28.05.2022, 16:21 / Культура
В Свердловской области стартует "Библионочь-2022"
28.05.2022, 15:39 / Общество
В России отменили возрастной предел для контрактников
28.05.2022, 14:57 / Спорт
ФК "Урал" подписал долгосрочный контракт с Лео Гогличидзе
28.05.2022, 14:47 / Общество
В Екатеринбурге состоится детский крестный ход