Сысерть готовится к "Майской прогулке — 2022". Что взять с собой?

29 мая в Сысерти состоится 11-я по счету "Майская прогулка". Организаторы ожидают не менее 3 000 участников.
В этот раз для свердловчан будут доступны пять маршрутов. Из них три пешеходных — на 7, 13, 17 километров (велосипедистам нельзя) и два велосипедных — на 35 и 50 километров (пешеходам тоже можно).
Старт и финиш запланирован по адресу ул. Загородная, 1. С 08:00 до 11:00 будут стартовать велосипедисты, с 09.00 до 12.00 — любители прогулок.
Что взять с собой:
- перекус и воду (из расчета на всю дистанцию);
- дождевик или зонт, которые могут понадобиться при ухудшении погоды;
- головной убор;
- средства для защиты от насекомых (клещей, комаров);
- аптечку (пластыри, антигистаминные препараты, обеззараживающие средства);
- заряженный сотовый телефон.
Ниже публикуем схему парковок по городу:
Напомним, в екатеринбургской "Майской прогулке" участие приняли более 10 тысяч человек.