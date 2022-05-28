Сысерть готовится к "Майской прогулке — 2022". Что взять с собой?

Карты пеших и вело-пеших маршрутов. Фото: предоставлено организаторами мероприятия

29 мая в Сысерти состоится 11-я по счету "Майская прогулка". Организаторы ожидают не менее 3 000 участников.

В этот раз для свердловчан будут доступны пять маршрутов. Из них три пешеходных — на 7, 13, 17 километров (велосипедистам нельзя) и два велосипедных — на 35 и 50 километров (пешеходам тоже можно).

Старт и финиш запланирован по адресу ул. Загородная, 1. С 08:00 до 11:00 будут стартовать велосипедисты, с 09.00 до 12.00 — любители прогулок.

Что взять с собой:

перекус и воду (из расчета на всю дистанцию);

дождевик или зонт, которые могут понадобиться при ухудшении погоды;

головной убор;

средства для защиты от насекомых (клещей, комаров);

аптечку (пластыри, антигистаминные препараты, обеззараживающие средства);

заряженный сотовый телефон.

Ниже публикуем схему парковок по городу:

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Напомним, в екатеринбургской "Майской прогулке" участие приняли более 10 тысяч человек.