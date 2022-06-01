В Верхней Пышме прошла церемония открытия нового ФОКа

Фото: Павел Ворожцов

В Верхней Пышме открыли второй спортивный объект за день. После Дворца самбо и единоборств губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын поучаствовали в церемонии открытия Физкультурно-оздоровительного комплекса.

Помимо основного большого зала для мини-футбола спортивный объект вмещает еще два: один зал для занятия единоборствами, второй — для боксеров, с рингом и грушами.

Фото: Павел Ворожцов

— Я очень рад, что сегодня мы открываем второй спортивный объект в Верхней Пышме. Считаю, что этот город — один из самых спортивных в регионе. Благодарю за личное участие Андрея Анатольевича Козицына, а также администрацию Верхней Пышмы, — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Павел Ворожцов

После приветственных речей Евгений Куйвашев вручил детям набор футбольных мячей, а воспитанники спортшколы провели показательные выступления.

Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, также начавший работу сегодня в Верхней Пышме, расположен поблизости с ледовым дворцом, который Евгений Куйвашев и Андрей Козицын открыли в 2018 году. Тогда же они запланировали построить рядом новый объект, где можно заниматься волейболом, художественной гимнастикой, боксом, тхэквондо и мини-футболом. Построенный ФОК будет теперь передан спортивной школе олимпийского резерва "Лидер".

Фото: Павел Ворожцов