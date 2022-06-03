11-летний тагильчанин попал в Книгу рекордов России

Подготовка к рекорду заняла 1,5 месяца. Фото: кадр из видео Фаниса Хайруллина

Воспитанник объединения уличной атлетики "Стойкие" из Нижнего Тагила Дмитрий Боярских попал в Книгу рекордов России. Он дольше всех, среди мальчиков 11 лет, удерживал горизонтальный упор на согнутых руках ("крокодильчик").

Результат рекордсмена составил 1 минуту 6,04 секунды. Информация о достижении появилась на официальном сайте проекта "Книга рекордов России".

"Подготовка заняла 1,5 месяца. Дима делал элемент не только на тренировках, но также в школе на физкультуре и дома. Начали подготовку с 8 секунд удержания элемента и дошли до 1 минуты 6 секунд, это колоссальный прогресс за такой короткий промежуток времени, он старался изо всех сил. И мы достигли поставленной цели", — рассказал тренер атлета Фанис Хайруллин. Он отметил, что это 10-й рекорд России в команде.

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