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Спорт
3 июня 2022, 10:09

11-летний тагильчанин попал в Книгу рекордов России

  Юлия Пастух
Горизонтальный упор на согнутых руках

Подготовка к рекорду заняла 1,5 месяца. Фото: кадр из видео Фаниса Хайруллина

Воспитанник объединения уличной атлетики "Стойкие" из Нижнего Тагила Дмитрий Боярских попал в Книгу рекордов России. Он дольше всех, среди мальчиков 11 лет, удерживал горизонтальный упор на согнутых руках ("крокодильчик").

Результат рекордсмена составил 1 минуту 6,04 секунды. Информация о достижении появилась на официальном сайте проекта "Книга рекордов России".

"Подготовка заняла 1,5 месяца. Дима делал элемент не только на тренировках, но также в школе на физкультуре и дома. Начали подготовку с 8 секунд удержания элемента и дошли до 1 минуты 6 секунд, это колоссальный прогресс за такой короткий промежуток времени, он старался изо всех сил. И мы достигли поставленной цели", — рассказал тренер атлета Фанис Хайруллин. Он отметил, что это 10-й рекорд России в команде.

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Областная газета Свердловской области

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