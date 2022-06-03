Миллион на «Пирамиде»: как заработать на бильярде, не мыть посуду и получить джерси Павла Дацюка

Фото: Алексей Кунилов

С 1 по 5 июня в столице Урала проходит международный турнир по бильярду «Ekaterinburg open-2022». В соревнованиях принимают участие 83 человека из четырех стран, которые поделят между собой призовой фонд в один миллион рублей.

Шахматы в движении

Турнир проводится уже второй раз, а в этом году он еще и получил статус открытого Кубка России – результаты победителей будут учитываться при формировании национальной сборной. К сожалению, из-за до сих пор закрытых границ до соревнований добрались представители только Кыргызстана, Армении и Украины. Впрочем, основная масса участников собралась, конечно, со всей России – на Урал съехались спортсмены из 23 регионов. В их числе восемь мастеров спорта международного класса, 15 мастеров спорта и 15 кандидатов в мастера спорта.

– Мне очень приятно видеть участников соревнований – здесь собрались звезды русского бильярда, – выступил с приветственным словом заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Константин Деев. – Бильярд уникален, удивителен – это как шахматы в движении. Всем удачной игры – честной и бескомпромиссной.

После этого замминистра совершил символический разбой пирамиды и открыл турнир. Главный судья соревнований Александр Михеев зачитал регламент, по которому будут проводиться встречи, и начал распределять игроков за столы. В этот раз участники играли комбинированную «Пирамиду» с изменениями (она же – «Московская», «Сибирская»). Победитель соревнований получит 320 тысяч рублей, финалист – 180 тысяч, бронзовые призеры – по 90 тысяч. Также предусмотрены призы за 5–8-е места – 40 тысяч рублей, за 9–16-е места – 20 тысяч рублей.

– Средний возраст участников 30–35 лет, – поделился председатель Федерации бильярдного спорта Свердловской области Петр Шумков. – К нам приехало много мастеров международного класса, мастеров спорта, чемпионов мира разных лет. Несмотря на то, что турнир у нас открытый и участвовать может каждый – стоимость взноса пять тысяч рублей, – здесь собрались профессионалы высокого уровня.

Проиграл – моешь посуду

В зале становилось шумно от ударяющихся друг о друга шаров. За одним из столов играет единственная девушка-участница среди 82 мужчин. В перерыве подходим к ней и спрашиваем, не давит ли на нее это обстоятельство.

– Здесь захватывающая атмосфера. Мне было интересно просто поучаствовать, потренироваться после большого перерыва, – отвечает Анастасия Зуева, представляющая Екатеринбург.– Плюс у нас семья бильярдистов: мой муж – мастер спорта и тоже заявился на Кубок. В основном из местных играют одни и те же, но когда на турнир всероссийского масштаба приезжают гости из других городов и стран – нужно успевать принимать участие. Для меня самое сложное в бильярде – когда я на встречах попадаю против мужа, у нас никто друг другу не поддается, а проигравший моет посуду.

При чем тут хоккей?

Во второй день соревнований прошел конкурс «Пять буллитов» на призы известного хоккеиста Павла Дацюка. Каждый из зарегистрировавшихся должен был загнать в лузу пять шаров – забивший максимальное количество «буллитов» получает призы. Победителем стал Размик Варданян из Армении, который получил сувенирную подписанную клюшку и именное джерси с номером 13.

– Русский бильярд сейчас тоже активно продвигается именно как спорт – появляются бесплатные школы для детей, – рассказывает Леонид Швыряев, мастер спорта международного класса (МСМК) и чемпион мира 2016 года. – Бильярд развивает в спортсмене концентрацию, зрение, стратегическое и тактическое мышление. Также занятия бильярдом даже прописывают детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Несмотря на то, что я играю в бильярд уже больше двадцати лет, самое сложное в этой игре – справиться со своими эмоциями.

– Психология – краеугольный камень успешной игры, – добавляет один из организаторов турнира Павел Кузьмин. – Все мы на тренировках хорошо играем, а когда находишься в напряженных условиях, то совладать с собой – самое трудное. При этом бильярд – еще и замечательное спортивное шоу. Раньше игра была на втором месте в телевизионном рейтинге: летом после футбола, а зимой – после биатлона. Жаль, что произошла небольшая накладка – в эти же даты в Сургуте проходит Первенство России, поэтому молодежи у нас не так много. Однако приехал обладатель только что закончившегося Кубка мэра Москвы Елисей Ануфриев, ему всего 15 лет.

Турнир организован по системе до двух поражений с переходом в олимпийскую на 16 человек. Игры проводят по правилам комбинированной пирамиды до победы в четырех партиях. Проигравший в первый раз опускается в нижнюю сетку и получает шанс выйти в плей-офф. В последний день, 5 июня, состоятся полуфиналы и борьба за главный приз в финале.

Фото: Алексей Кунилов

Справка «ОГ»: Существует несколько разновидностей бильярда. К самым популярным относятся: русский бильярд (официальное название – «Пирамида»), наиболее распространенный на постсоветском пространстве, но известный и далеко за его пределами;

английский бильярд, практикуемый соответственно на Британских островах;

снукер, появившийся в Британской империи и разошедшийся по всему миру;

а также карамболь, финская кайса, латышский новус, американский пул.

Фото: Алексей Кунилов

Чемпион мира 2016 года – Леонид Швыряев. Фото: Алексей Кунилов

Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Константин Деев разбивает первую пирамиду турнира. Фото: Алексей Кунилов

Главный судья соревнований Александр Михеев. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов