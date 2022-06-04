В Екатеринбурге День России отметят массовым забегом

Стартовые пакеты с футболками и номерами предусмотрены для 3 тысяч спортсменов. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге 12 июня пройдет массовый забег "Zа Россию!". На время его проведения на ряде улиц будет закрыто движение транспорта и стоянка.

По данным пресс-службы горадминистрации, маршрут забега пройдет по улицам Уралмаша. Дистанция составит 4 километра. Старт будет дан в 12:00 на улице Фестивальной, 10. Регистрация всех желающих начнется в 09:00.

Финишируют бегуны у Свердловского государственного областного дворца народного творчества (Фестивальная, 12). Первые 500 пробежавших получат памятные медали. Также всех участников накормят кашей из полевой кухни.

В 13:00 на площадке мероприятия начнется концерт группы "Чичерина".

С 11:00 до 14:00 будет закрыто движение всех видов транспорта и стоянка автомобилей на парковках:

по бульвару Культуры (от Фестивальной до 40-летия Октября);

по улице 40-летия Октября (от Культуры до Кировградской);

по нечетной стороне улицы Кировградской (от 40-летия Октября до Ильича);

по проспекту Орджоникидзе (от 40-летия Октября до площади Первой Пятилетки);

по площади Первой Пятилетки (от Орджоникидзе до Ильича);

по улице Ильича (от площади Первой Пятилетки до Кировградской);

по улице Фестивальной (от Кировградской до Культуры).

На время эстафеты временно прекратят свое движение автобусы:

№ 68 — в направлении Хладокомбината: Фрезеровщиков — Большевиков — Ильича — Восстания — Бакинских Комиссаров — Донбасская — Бебеля — Техническая — Расточная — Билимбаевская — Ангарская — Шувакишская;

— в направлении Хладокомбината: Фрезеровщиков — Большевиков — Ильича — Восстания — Бакинских Комиссаров — Донбасская — Бебеля — Техническая — Расточная — Билимбаевская — Ангарская — Шувакишская; № 80 — в направлении торгового комплекса КОР: Кировградская — Бакинских Комиссаров — Донбасская — Машиностроителей — Баумана — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Шефская — Егоршинский подход — Высоцкого — Сыромолотова — 40 лет Комсомола — Высоцкого. В направлении Парка Победы: Высоцкого — 40-летия Комсомола — Сыромолотова — Высоцкого — Егоршинский подход — Шефская — Фронтовых Бригад — Большевиков — Ильича — Восстания — Ломоносова — Коммунистическая — Бакинских Комиссаров — Кировградская.

Для автобусного маршрута № 96 конечная остановка переносится на троллейбусное кольцо "Площадь Первой Пятилетки".

С более подробной праздничной программой на День России в столице Урала можно ознакомиться тут.