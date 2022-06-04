С 4 июля Fan ID станет доступен для оформления

Раньше паспорт болельщика представлял собой ламинированный бейдж. Фото: Владимир Мартьянов

Карту болельщика можно будет оформить на Госуслугах ровно через месяц, с 4 июля. Fan ID потребуется каждому любителю спорта. Ведь только при ее наличии можно будет купить билет или абонемент на матч.

Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на Госуслугах, говорится на портале. Отмечается, что карту болельщика должны получить все, кто планирует побывать на игре.

Кому нужна карта: болельщикам, организаторам, участникам соревнований и сотрудникам СМИ. Подробнее о карте читайте тут.

На прошедших в России Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года и чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 года карта называлась "Паспортом болельщика", или Fan ID, и представляла собой ламинированный бейдж. Обновленная карта будет выпускаться в электронном виде. Она будет доступна в личном кабинете Госуслуг.