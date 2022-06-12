В Екатеринбурге состоялся забег "За Россию"

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня по всей стране отмечается День России. В Екатеринбурге прошел забег, приуроченный к празднику, организованный городской думой — "За Россию". В нем приняли участие несколько тысяч человек.

Фото: Полина Зиновьева

Мог поучаствовать любой желающий, всем зарегистрировавшимся выдавали стартовые номера. Также участники получили и футболки, на которых была надпись "Забег Zа Россию". Дистанция составила 4 км, ее преодолели школьники, студенты и семьи с детьми. Маршрут был построен в виде буквы Z — символа спецоперации РФ на Украине. Старт был взят от футбольного манежа "Урал", далее бегуны двигались по нескольким улицам Уралмаша, а финишировали там же, где и стартовали. Первые 500 человек, прибежавшие на финиш, получали от организаторов памятные медали.

Фото: Полина Зиновьева

— Впечатления только положительные. Мы планировали, что в забеге примут участие около трех тысяч человек, а на старт пришло почти вдвое больше. Не только с Орджоникидзевского района были участники, но и со всего города: и студенты, и предприятия, и школьники. Праздник удался, все пришли поддержать наш забег. Он проводится в первый раз, но, думаю, станет доброй традицией. Хотели этим забегом поддержать президента, поддержать наших военных, выполняющих спецоперацию на Украине, — отметил один из инициаторов забега, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

Фото: Полина Зиновьева

После забега все желающие могли попробовать полевую кухню, спортсменам выдавали кашу и сладкий чай, а детям — мороженое. Ну, а завершением забега стал концерт известной уральской певицы Юлии Чичериной. Она выступила на сцене возле финиша, исполнила свои известные хиты под аплодисменты участников.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева