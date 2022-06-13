10-летний житель Верхней Пышмы установил рекорд по выходу в стойку силы на брусьях

Рекорд был установлен за два дня до 11-летия Андрея. Фото: скриншот из видео в группе "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район" в соцсети "ВКонтакте"

Андрей Киселев из Верхней Пышмы установил рекорд России по наибольшему числу силовых выходов в стойку на брусьях 12 июня. Его результат стал лучшим среди мальчиков 10 лет.

Андрей за один подход сделал 151 выход в стойку силы на брусьях, говорится в группе "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район" в соцсети "ВКонтакте". Мальчик остановился только после сигнала папы.

Рекорд был установлен за два дня до 11-летия Андрея.

Напомним, что за последние несколько недель в "Книгу рекордов России" попали три атлета из Нижнего Тагила. Последним из них стала Альфия Хайруллина, которая смогла удерживать горизонтальный упор на согнутой руке на брусьях 36,17 секунды.

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