Темы дня

Спорт
13 июня 2022, 11:32

10-летний житель Верхней Пышмы установил рекорд по выходу в стойку силы на брусьях

Андрей Киселев с Михаилом Пореченковым

Рекорд был установлен за два дня до 11-летия Андрея. Фото: скриншот из видео в группе "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район" в соцсети "ВКонтакте"

Андрей Киселев из Верхней Пышмы установил рекорд России по наибольшему числу силовых выходов в стойку на брусьях 12 июня. Его результат стал лучшим среди мальчиков 10 лет.

Андрей за один подход сделал 151 выход в стойку силы на брусьях, говорится в группе "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район" в соцсети "ВКонтакте". Мальчик остановился только после сигнала папы.

Рекорд был установлен за два дня до 11-летия Андрея.

Напомним, что за последние несколько недель в "Книгу рекордов России" попали три атлета из Нижнего Тагила. Последним из них стала Альфия Хайруллина, которая смогла удерживать горизонтальный упор на согнутой руке на брусьях 36,17 секунды.

Читайте также:

12-летний тагильчанин попал в "Книгу рекордов России".

11-летний тагильчанин установил рекорд России по удерживанию горизонтального упора на согнутых руках.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.06.2022, 17:11 / Общество
Евгений Куйвашев одобрил идею называть улицы и скверы в честь ветеранов спецоперации на Донбассе
13.06.2022, 16:42 / Общество
В Нижнем Тагиле задержали мошенника, похитившего у пенсионеров 1,3 млн рублей
13.06.2022, 15:55 / Общество
Жара на пороге: в Свердловской области к середине недели потеплеет до +27 °С
13.06.2022, 15:14 / Общество
За минувшую ночь на трассах Свердловской области в ДТП погибли 5 человек
13.06.2022, 14:31 / Общество
В Екатеринбурге на Авито продают танк за 1,7 млн рублей