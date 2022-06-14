Заграница нам поможет - но совсем чуть-чуть

Фото: kntummc.ru

Завтра в Сочи стартует финальный этап командного чемпионата России по настольному теннису в мужской и женской Премьер-лигах. В турнирах примут участие три свердловские команды: две мужские и одна женская.

В мужской части соревнований наш регион будут представлять "УГМК" и "УГМК-Элем".

Верхнепышминский "УГМК" и оренбургский "Факел-Газпром" традиционно являются фаворитами российских турниров, но весной оба клуба практически остались без легионеров. Если в Лиге чемпионов в феврале за клуб из Верхней Пышмы выступали англичанин Лиам Питчфорд, датчанин Джонатан Грот, хорват Томислав Пуцар и россиянин Александр Тютрюмов, то в Сочи из этой четверки отправились только двое последних, к которым присоединился Даниил Соколов.

Клуб из Оренбурга в отборочных раундах чемпионата России и вовсе выступал без легионеров, хотя в Лиге чемпионов результат "Факелу" приносили именно иностранцы.

Второй свердловской командой в мужском турнире станет ещё один клуб из Верхней Пышмы – "УГМК-Элем". В его составе выступят Данила Травин, Вячеслав Кривошеев, Владислав Макаров и Серафим Орлов.

В женской части соревнований верхнепышминский "УГМК" также считается одним из фаворитов. В составе свердловской команды выступают два члена национальной сборной России - Ольга Воробьева и Яна Носкова; вместе с ними в заявке присутствуют Ольга Воробьева и Ольга Вишнякова.

Среди главных соперников уралочек - "Самарочка", "ТМК-Тагмет" из Таганрога и "Родина-ФНТ АО" из Архангельска.

Финальный этап чемпионата ФНТР пройдет по олимпийской системе, начиная с 1/8 финала. Согласно регламенту соревнований команды, занявшие в регулярном чемпионате 3-4 места, начинают борьбу с 1/4 финала, а клубы, финишировавшие по итогам четырех туров на 1-2 местах, стартуют сразу с полуфиналов.

В мужской части соревнований "УГМК" занял в регулярном чемпионате второе место и начнет турнир с полуфинала.

"УГМК-Элем" финишировал шестым и сыграет в 1/8 финала с клубом "Пермспецкабель" (Пермь).

В женской части соревнований "УГМК" в регулярном чемпионате победил и начнет плей-офф с полуфинала.

Кстати Пока что не решилась судьба "УГМК" и "Факела-Газпрома" в Лиге чемпионов. Обе российские команды добрались до полуфинала престижного турнира, где должны были провести между собой серию из двух матчей. В первом поединке клуб из Оренбурга одержал победу, а второй был запланирован на 4 марта. Но Европейская федерация настольного тенниса отменила ответный матч, сняла с турнира обе российские команды и признала чемпионом победителя второго полуфинала - немецкую "Боруссию". Российские команды подали протест в апелляционный орган европейской федерации, который в итоге встал на защиту "УГМК" и "Факела": 12 мая клубы были восстановлены в турнире. Однако федерация подала ответную апелляцию и не спешит с назначением новой даты полуфинала среди российских команд. - На данный момент никакой новой информации по Лиге чемпионов не появилось, вопрос рассматривает апелляционный совет Европейской федерации настольного тенниса, - рассказали "Областной газете" в пресс-службе "УГМК".