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Спорт
16 июня 2022, 17:14

"УГМК-Элем" выбыл из борьбы

"УГМК-Элем" не смог пройти краснодарскую команду, которую на предварительном этапе обошел. Фото: kntummc.ru

"УГМК-Элем" не смог пройти краснодарскую команду, которую на предварительном этапе обошел. Фото: kntummc.ru

Мужская команда «УГМК-Элем» не смогла пробиться в четвертьфинал командного чемпионата России, решающая стадия которого проходит в эти дни в Сочи. В 1/8 финала верхнепышминская команда проиграла краснодарскому клубу «Кубань-Континенталь» со счетом 0:3.

На предварительном этапе соревнований уральцы заняли 6 место, а их соперник — седьмое. В личных встречах команды обменялись победами с одинаковым счетом — 3:1. Но на сей раз борьбы не получилось: Вячеслав Кривошеев, Владислав Макаров и Данила Травин проиграли свои поединки соответственно 0:3, 1:3 и 2:3.

Борьбу за медали продолжают вести еще две команды из Свердловской области — мужская "УГМК" и женская "УГМК". На предварительном этапе чемпионата они заняли места в двойке сильнейших, потому были допущены сразу в полуфиналы. Победители этой стадии определятся сегодня.

Областная газета Свердловской области

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