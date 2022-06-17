Губернатор Евгений Куйвашев стал главой рабочей группы по импортозамещению в российском спорте

Об этом стало известно в ходе сессии "Спорт без преград: новые сценарии и форматы" на ПМЭФ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев был утвержден председателем рабочей группы по импортозамещению в спорте России. Об этом стало известно в ходе сессии "Спорт без преград: новые сценарии и форматы" на ПМЭФ.

"Задачи, которые стоят перед рабочей группой — отказ от импортозависимости в спорте: переход на отечественный спортинвентарь, оборудование и экипировку. Первое заседание запланировано на 28 июня", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

К слову, ранее глава Среднего Урала рассказал о том, как ведутся строительные работы на объектах Универсиады и о том, какие соревнования планируют провести в Екатеринбурге на построенных сооружениях. Правительство Свердловской области совместно с Минспорта России и дирекцией Универсиады проработало концепцию проведения Международных летних университетских игр. Они состоятся в те же даты, в которые регион должен был принять Универсиаду – с 19 по 31 августа 2023 года.