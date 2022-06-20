Фото: Пресс-служба КНТ "УГМК"

В Сочи завершился командный чемпионат России по настольному теннису. В нем участвовали четыре команды из Свердловской области. Одна из них – женская «УГМК» – завоевала золото.

Женская команда «УГМК» не имеет такой богатой истории, как мужская: это был всего лишь второй сезон ее участия в высшем дивизионе чемпионата России – Премьер-лиге. В прошлом году верхнепышминские спортсменки по итогам регулярного чемпионата заняли седьмое место и начали плей-офф со стадии 1/8 финала. Там «УГМК» одолела «Луч-Владимир», а в четвертьфинале уступила архангельской команде «Родина-ФНТ АО» и завершила свое выступление в турнире.

В межсезонье клуб усилился двумя членами сборной России – Ольгой Воробьевой и Яной Носковой, а с прошлого сезона в команде остались Ольга Вишнякова и Валерия Коцюр. И уже по регулярному сезону стало понятно, что в таком составе «УГМК» является одним из фаворитов в женской Премьер-лиге. Из 22 матчей верхнепышминские спортсменки проиграли только два («Спарте&К» – 0:3 и «Родине-ФНТ АО» – 2:3) и заняли итоговое первое место, обеспечив себе место сразу в полуфинале: по регламенту две сильнейшие команды регулярного чемпионата пропускают первые раунды плей-офф.

В полуфинале «УГМК» встречалась с прошлогодним обидчиком – командой «Родина-ФНТ АО». За нее выступает сильнейшая теннисистка страны – Элизабет Абраамян, чемпионка России-2022 в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Полуфинал состоял из двух матчей до трех побед. В первой встрече Элизабет Абраамян добыла для своей команды два очка, но это не помогло «Родине»: Ольга Воробьева, Яна Носкова и Валерия Коцюр одержали по одной победе, что позволило «УГМК» победить – 3:2.

В повторной игре верхнепышминские теннисистки справились уже и с Элизабет Абраамян: Яна Носкова и Ольга Воробьева нанесли чемпионке страны поражения, «УГМК» победила со счетом 3:1 и вышла в финал турнира.

В противостоянии за золотые медали турнира соперником «УГМК» был клуб «ТМК-Тагмет» из Таганрога. Первый финальный поединок завершился для верхнепышминских теннисисток провалом: они проиграли со счетом 0:3. Для завоевания золота «УГМК» необходимо было побеждать в повторной игре также с сухим счетом и при этом не проиграть более пяти партий. И спортсменкам из Верхней Пышмы это удалось: они отдали только один сет и стали чемпионками России.

Отметим, что в женском турнире принимала участие еще одна свердловская команда – «Горизонт» из Екатеринбурга. Если «УГМК» начинала плей-офф сразу с полуфинала, то теннисисткам из столицы Урала пришлось вступать в борьбу уже на стадии 1/8 финала, где они уступили КНТ «Казань». В матче за седьмое место «Горизонт» одолел «Спарту&К».

У мужчин – бронза В мужской части соревнований Свердловскую область также представляли две команды: верхнепышминские «УГМК» и «УГМК-Элем». «УГМК», занявшая в регулярном чемпионате второе место, оказалась сразу в полуфинале, а вот второму пышминскому клубу, как и «Горизонту», пришлось начинать плей-офф с 1/8 финала. Там «УГМК-Элем» уступил клубу «Кубань-Континенталь», а в матче за седьмое место одолел «Факел-Газпром-2» из Оренбурга. Основная команда «УГМК» наравне с оренбургским «Факелом-Газпромом» в начале сезона считалась главным фаворитом мужского турнира, но весной потеряла двух легионеров: англичанина Лиама Питчфорда и датчанина Джонатана Грота. В команде остался только один иностранец – хорват Томислав Пуцар. Он по сути в одиночку пытался вытащить «УГМК» в финал. В полуфинале верхнепышминская команда встречалась со «Спартой&К» (Видное). Томислав Пуцар выиграл оба своих поединка в первом полуфинале и оба – во втором, но этого оказалось недостаточно: Даниил Соколов и Александр Тютрюмов все свои микроматчи проиграли, и «Спарта&К», дважды победив со счетом 3:2, вышла в финал. В решающей серии подмосковная команда уступила «Факелу-Газпрому», который защитил чемпионский титул. «УГМК» же вместе с другим неудачником полуфинала – клубом «Гидромет» из Санкт-Петербурга – получила бронзу.

Комментарии После финального матча теннисистки «УГМК» поделились своими эмоциями от победы. Валерия Коцюр, выигравшая последний поединок: – Я выходила с чувством, что просто не могу проиграть и подвести команду. Мы вели 2:0, девочки совершили чудо, и я обязана была их поддержать. В первой игре мы были очень зажаты, но после себя отпустили и добились желаемого результата. Ольга Воробьева: – В первой финальной встрече фортуна где-то от нас отвернулась, были равные матчи, но соперницы сыграли собранно и уверенно. После матча мы с девочками собрались, обсудили, решили, что нужно просто отпустить этот матч, забыть, потому что впереди был еще один матч, и шансы на итоговую победу сохранялись. Договорились, что нужно сыграть так, чтобы потом не было стыдно, сделать все для победы. Нам это удалось.