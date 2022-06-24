Накликали победу

Сборная УрФУ победила в ВКСЛ с шестой попытки. Фото: Пресс-служба Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Чемпионом Всероссийской студенческой киберспортивной лиги (ВКСЛ) впервые стала сборная Уральского федерального университета (УрФУ). В финальном туре екатеринбуржцы буквально разгромили своих соперников, набрав рекордные для ВКСЛ 370 очков.

Нынешний сезон Студенческой киберспортивной лиги был уже шестым по счету. В отборочных этапах приняли участие 8403 человека из 451 высшего и среднего учебного заведения страны.

В финал, который прошел в Ростове, были допущены восемь сильнейших команд, среди которых был, например, знаменитый МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва). Об уровне участников говорит тот факт, что в этом году в решающую стадию соревнований не смог пробиться трехкратный чемпион ВКСЛ – сборная Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Финальный раунд прошел в два этапа. На первом команды были разделены на две группы по 4 команды. По два лучших коллектива из каждого квартета выходили в плей-офф, где играли на вылет.

Турнир длился два дня. Студенты соревновались друг с другом в пяти популярных дисциплинах: в тактическом шутере Counter-Strike: Global Offensive, многопользовательской боевой арене Dota 2, стратегиях StarCraft 2 и Clash Royale, а также в карточной игре Hearthstone.

Екатеринбуржцы заняли призовые места в четырех дисциплинах из пяти: они стали первым в Dota 2 и CS: GO, вторыми — в Clash Royale и третьими — в StarCraft 2. Им не удалось попасть в призеры только в игре Hearthstone, но это не помешало общей победе.

По сумме баллов УрФУ оставил другие команды далеко позади. Уральцы набрали 370 очков – это новый рекорд студенческой лиги. Занявшая второе место команда Южного федерального университета (ЮФУ) отстала на 90 баллов, а замкнувшая тройку призеров сборная Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) – аж на 115!

Призовой фонд соревнований составил три миллиона рублей.

– Соревнования студенческой лиги в Ростове сродни Универсиаде в Казани. Это невероятно захватывающее, яркое и эмоционально насыщенное спортивное событие, – считает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. – Интенсивное развитие киберспорта на уровне регионов и появление там соответствующих возможностей для проведения крупных киберспортивных мероприятий является позитивной тенденцией и предпосылкой для дальнейшего распространения массового молодежного компьютерного спорта.

С победой в финальных играх Студенческой лиги сборную УрФУ поздравил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, а ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров встретился с командой и наградил ребят и их тренера. В ходе встречи ее участники обсудили, что необходимо сделать для развития киберспорта в УрФУ. Ректор пообещал, что сборную поддержат усилением материальной базы, закупкой необходимой техники, а также созданием комфортных условий для тренировок – сейчас игроки тренируются из дома, но теперь в выделенном помещении будут компьютеры, на которых можно будет не только тренироваться, но и проводить турниры.

Финал Студенческой лиги киберспорта в этом году впервые прошел за пределами Москвы – на площадке Донского государственного технического университета. Во время соревнований игроки находились в одном помещении и состязались по локальной сети. Турнир шел со зрителями и прямыми трансляциями в интернете. Фото: Пресс-служба Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Игра учебе не помеха

«Областная газета» пообщалась с несколькими игроками команды УрФУ и выяснила у них, как их увлечение отражается на учебе и как можно попасть в команду.

– На учебе игра отражается минимально, – рассказал член сборной и руководитель клуба «УрФУ Киберспорт» Иван «karsiv» Карсканов. – Я закончил институт экономики и управления по специальности «Реклама и связи с общественностью» с красным дипломом. Совмещать учебу и киберспорт довольно легко, если правильно распределять время и ресурсы. Тайм-менеджмент очень важная вещь в жизни любого человека. А киберспорт в частности именно этому и учит.

Однако киберспорт развивает и многие другие полезные навыки – например, умение планировать, ориентирование в пространстве, коммуникацию, реакцию и навык мгновенного принятия решений, рассказали «ОГ» участники команды.

– Помимо игр многие игроки развиваются также и в программировании, либо других компьютерных сферах. Кроме того, после завершения игровой карьеры человек может попробовать себя в роли аналитика, комментатора или ведущего, – добавляет председатель клуба «УрФУ Киберспорт» и игрок в CS:GO Григорий «PEIN» Гордиенко.

Как попасть в команду

На данный момент сборная УрФУ может выставить игроков во всех самых популярных киберспортивных дисциплинах и выступать в них на самом высоком уровне (результаты ВКСЛ это подтверждают). Но это не значит, что в команду нельзя попасть новичку – набор в сборную ведется постоянно. Желающие проходят несложный фильтр.

– Мы смотрим на внутриигровой рейтинг претендента, его опыт игры в команде, а затем с каждым проводим несколько тренировочных игр, чтобы определить его сильные и слабые стороны, – говорит Григорий Гордиенко. – Киберспорт – это такой же вид спорта, как и все другие: со своими тренировками, турнирами и эмоциями. Просто это молодой вид спорта, и нужно время, чтобы все поняли это. Мне кажется, когда в Англии начали играть в футбол, на игроков тоже смотрели с презрением – а сейчас футбол самый популярный вид спорта в мире.

Победители по дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive – 1 место ▪ Григорий Гордиенко ▪ Эдуард Робежниекс ▪ Артём Максимов ▪ Анатолий Тимохин ▪ Артём Захаров Dota 2 – 1 место ▪ Владимир Ванчинов ▪ Александр Безгодов ▪ Сергей Бурлаков ▪ Игорь Табуркин ▪ Ярослав Гурин Clash Royale – 2 место Максим Юнеман StarCraft II – 3 место Константин Марченко

Киберспортивная сборная УрФУ появилась шесть лет назад и за это время приняла участие в нескольких локальных турнирах. В турнирах лиги ВКСЛ команда участвует с момента ее создания. В финал уральцы выходили пять раз, места ниже четвертого не занимали и, кроме нынешнего золота, дважды брали серебряные медали (в 2018 и 2021 годах). В 2021 году команда УрФУ стала еще чемпионом Московской Студенческой Киберспортивной Лиги по дисциплине CS:GO.

Кстати 5 турниров по киберспорту с самыми большими призовыми Dota 2: The International 2021 – 40 млн. долларов Fortnite: World Cup Finals 2019 – 30.4 млн. долларов Honor of Kings: World Champion Cup 2021 – 7.7 млн. долларов PUBG: Global Invitational.S 2021 – 7.1 млн. долларов HALO WORLD CHAMPIONSHIP 2016 — 2.5 млн. долларов