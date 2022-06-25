В программу Олимпиады-2026 включили восемь новых дисциплин

Всего в Кортина-д'Ампеццо ожидается 2 900 атлетов. Фото: сайт МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу зимней Олимпиады 2026 года восемь новых дисциплин. При этом ряд состязаний был исключен.

Согласно сообщению на сайте МОК, в Милане впервые разыграют комплекты медалей по спортивному альпинизму (мужской и женский спринт, а также смешанная эстафета), лыжному фристайлу парного могула (мужчины/женщины), прыжкам на лыжах с большого трамплина (женщины), а также по соревнованиям на санях-двойках (женщины) и скелетону (смешанные команды).

В то же время из программы убрали соревнования смешанных команд в параллельном гигантском слаломе горнолыжного спорта, а также сингл-микст по биатлону. Вычеркнуть из программы Олимпиады соревнования в одиночной смешанной эстафете по биатлону ранее просил Международный союз биатлонистов.

На сайте МОК отмечается, что зимние игры в Милане установят рекорд по участию женщин — 1 362 спортсменки, которые составят 47% от общего числа участников. Всего в Кортина-д'Ампеццо ожидается 2 900 атлетов.