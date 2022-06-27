В летних играх паралимпийцев примут участие свердловские спортсмены

По предварительным данным, в Сочи поедут около 20 свердловских паралимпийцев. Фото: Галина Соловьева

Турнир "Мы вместе. Спорт", который соберет паралимпийцев из России, Белоруссии, Туркменистана и Армении пройдет в Сочи со 2 по 9 октября 2022 года. Атлеты будут состязаться в девяти видах спорта.

Речь идет о таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, шашки, шахматы, настольный теннис, фехтование на колясках, стрельба из лука, паратхэквондо и футбол для спортсменов с церебральным параличом. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в России паралимпийские игры всегда организованы как большие спортивные праздники.

"Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, которое пройдет под эгидой движения "Мы вместе. Спорт". Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд. В летних играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них — представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Конечно, идет взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран — ШОС, БРИКС и СНГ", — отметил заместитель председателя кабмина.

Директор Центра адаптивного спорта "Родник" Олег Кульков сообщил, что количество атлетов из Свердловской области на данный момент не определено, но они точно будут участвовать в соревнованиях. По предварительным данным, в Сочи поедут около 20 паралимпийцев, заявили в департаменте информполитики Свердловской области. Олег Кульков считает, что перед Минспортом и региональными властями стоит задача сохранить форму спортсменов.

"Не только календарь соревнований нужно расширять, но и заполнять те ниши, которые высвободились из-за отсутствия международных соревнований. Также нужно повышать конкурентоспособность, поэтому и приглашаются гости из других стран", — сказал он.